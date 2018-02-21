Bayern Münih - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

MÜNİH, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya\'nın Bayern Münih takımına konuk olacak. Bugün TSİ 22.45\'te başlayacak olan müsabaka, Allianz Arena\'da oynanacak.

Karşılaşmanın hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:

HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Vidal, Müller, Rodriguez, Coman, Lewandowski

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love