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Spor

Bayern Münih - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

MÜNİH, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olacak

21 Şubat 2018 00:36

MÜNİH, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya\'nın Bayern Münih takımına konuk olacak. Bugün TSİ 22.45\'te başlayacak olan müsabaka, Allianz Arena\'da oynanacak.
Karşılaşmanın hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe
BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Vidal, Müller, Rodriguez, Coman, Lewandowski
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love

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