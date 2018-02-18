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Spor

Bayern Münih - Beşiktaş maçına Rumen hakem

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek

18 Şubat 2018 17:34

Temsilcimiz Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih\'le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu\'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.
Allianz Arena\'da TSİ 22.45\'te oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Hategan\'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise aynı ülkeden Istvan Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.

İSTANBUL / DHA

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