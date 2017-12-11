T24 LogoT24 Logo
Spor

Bayern Münih - Beşiktaş eşleşmesi Twitter'da TT oldu 

Beşiktaş: "Bizi Timo Werner'e sorun" Bayern Münih: "Merak etmeyin, çok ses getireceğiz" İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Bayern Münih ile eşleşmesi sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu

11 Aralık 2017 18:39

Beşiktaş: \"Bizi Timo Werner\'e sorun\"

Bayern Münih: \"Merak etmeyin, çok ses getireceğiz\"

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Beşiktaş\'ın Bayern Münih ile eşleşmesi sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. 
Kuraların çekilmesinin ardından, hem iki kulübün resmi hesaplarından atışmaları, hem de iki takım taraftarlarının birbirlerine cevap vermeleri sonrasında sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine giren bu eşleşme ile ilgili çok kısa sürede binlerce tweet atıldı.
Eşleşmenin ardından Bayern Münih resmi hesabından Türkçe olarak \"Merhaba\" mesajları daha sonrasında geçmiş tarihlerde takımların arasında oynadıkları maçlardan görüntüler paylaşan Almanlar\'a cevap \"Bizi Timo Werner\'e sorun\" cevabını aldı. 
Bayern hesapları bu mesaja ise \"Merak etmeyin, çok ses getireceğiz\" cevabını verdi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BeşiktaşTimo WernerMünihLigi Beşiktaş Bayern MünihEşleşmeninBayern MünihTürkçeAlmanlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24