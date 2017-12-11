Bayern Münih - Beşiktaş eşleşmesi Twitter'da TT oldu 

Beşiktaş: \"Bizi Timo Werner\'e sorun\"

Bayern Münih: \"Merak etmeyin, çok ses getireceğiz\"

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Beşiktaş\'ın Bayern Münih ile eşleşmesi sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Kuraların çekilmesinin ardından, hem iki kulübün resmi hesaplarından atışmaları, hem de iki takım taraftarlarının birbirlerine cevap vermeleri sonrasında sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine giren bu eşleşme ile ilgili çok kısa sürede binlerce tweet atıldı.

Eşleşmenin ardından Bayern Münih resmi hesabından Türkçe olarak \"Merhaba\" mesajları daha sonrasında geçmiş tarihlerde takımların arasında oynadıkları maçlardan görüntüler paylaşan Almanlar\'a cevap \"Bizi Timo Werner\'e sorun\" cevabını aldı.

Bayern hesapları bu mesaja ise \"Merak etmeyin, çok ses getireceğiz\" cevabını verdi.

