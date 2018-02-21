Bayern Münih - Beşiktaş: 5-0

Uğur DEMİRKIRDI - Ali DANAŞ / MÜNİH, (DHA)

STAT: Allianz Arena

HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Vidal (Dk. 83 Tolisso), Müller, Rodriguez (Dk. 44 Robben), Coman (Dk. 81 Ribery), Lewandowski

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner (Dk. 69 Gökhan), Atiba, Medel (Dk. 85 Tolgay), Quaresma, Talisca, Babel, Love (Dk. 57 Tosic)

GOLLER: Dk. 43 ve Dk. 66 Müller, Dk. 52 Coman, Dk. 79 ve Dk. 88 Lewandowski (Bayern Münih)

KIRMIZI KART: Dk. 16 Vida (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Lewandowski (Bayern Münih) - Pepe, Quaresma (Beşiktaş)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Almanya\'nın Bayern Münih takımına 5-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43 ve 66\'da Müller, 52\'de Coman, 79 ve 88\'de Lewandowski kaydetti. Beşiktaş\'ta Domagoj Vida 16\'ncı dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

6\'ncı dakikada Alaba sol kanattan içeri kesti, Müller\'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

8\'inci dakikada Quaresma sağ kanatta topu aldı ve ceza sahası içerisine gönderdi, Ulreich topa tek hamlede sahip oldu.

9\'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Coman meşin yuvarlağa sert vurdu, Fabri topu çeldi.

16\'ncı dakikada Vida, Lewandowski\'ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

18\'inci dakikada Rodriguez\'in kullandığı serbest vuruşta top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

19\'uncu dakikada Vagner Love rakiplerinden sıyrıldı ve vuruşunu yaptı. Love topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

27\'nci dakikada Lewandowski\'nin tek pasında topa gelişine vuran Martinez\'in şutu Fabri\'de kaldı.

29\'uncu dakikada Boateng\'in uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Alaba vuruşunu yaptı, savunma araya girdi.

30\'uncu dakikada Rodriguez\'in ortasında Hummels kafayı vurdu, Fabri çıkardı.

39\'uncu dakikada Beşiktaş, Love\'ın uzun pası ile hızlı çıktı. Topla buluşan Quaresma rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı, Ulreich topu kornere çeldi.

43\'üncü dakikada Coman sol kanattan topu içeri çevirdi Alaba\'dan seken topa Müller dokundu, top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Bayern Münih\'in 1-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

50\'nci dakikada Lewandowski\'nin kullandığı serbest vuruş direkten dışarı çıktı.

52\'nci dakikada Lewandowski ceza sahası içerisinde topu çevirdi, Coman\'ın vuruşu fileleri sarstı: 2-0.

66\'ncı dakikada Kimmich\'in içeri çevirdiği topta Müller\'in vuruşu filelerle buluştu: 3-0.

70\'inci dakikada Coman\'ın sol kanattan içeri çevirdiği topta Müller\'in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

79\'uncu dakikada Hummels uzaktan sert vurdu, Fabri\'den seken topu Lewandowski tamamladı: 4-0.

86\'ncı dakikada Bayern Münih\'in organize atağı sonucunda top Martinez\'e geldi. Martinez\'in vuruşunu Fabri kornere çeldi.

88\'inci dakikada Müller\'in çevirdiği topta Lewandowski topu boş ağlara gönderdi: 5-0.

Mücadele, Bayern Münih\'in 5-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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