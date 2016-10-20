Bayern mini krizi atlattı, Beşiktaş Napoli'de coştu

Bayern Münih içinde bulunduğu mini krizi aldığı farklı galibiyetle atlattı. Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi D grubu maçında Allianz Arena'da konuk ettiği Hollanda'nın PSV Einhoven takımını 4-1 yendi. Puanını 6'ya yükselten Bavyera ekibi, Atletico Madrid'in ardından grup ikinciliğindeki yerini korudu. İspanyol temsilcisi, grubun diğer maçında Rus ekibi Rostov'u sahasında 1-0 yenerek 9 puanla yoluna kayıpsız devam etti.

70 bin kişinin izlediği maçta Bayern Münih'in gollerini Thomas Müller (13.), Jasua Kimmich (21.), Robert Lewandowski (59.) ve Arjen Robben (84.) attı. Konuk PSV'nin tek sayısı gecenin en güzel gollerinden birini kaydeden Luciano Narsingh'den geldi (41.).

Bayern Münih iyi başladığı karşılaşmanın genelinde de bu üstünlüğünü devam ettirdi. Özellikle dört golün üçüne katkı sağlayan Hollandalı yıldız Arjen Robben, 2002-2004 yılları arasında formasını giydiği eski takımının taraftarlarını üzdü. Konuk takım ilk yarının son bölümünde ve ikinci yarının başlarındaki etkili oyununu maçın tamamına yayamadı.

Bayern Münih, bu galibiyetle sahasında oynadığı 13. Şampiyonlar Ligi maçından da galibiyetle ayrılarak rekorunu geliştirdi. Ligde Köln ve Eintracht Frankfurt beraberliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid yenilgisinin ardından 3 resmi maç sonra kazanan Bayern içinde bulunduğu mini krizi de atlatmış oldu. Bayern Münih 4. grup maçında 1 Kasım'da PSV Eindhoven'e konuk olacak.

Gladbach ilk puanlarını kutladı

Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer Alman temsilcisi Mönchengladbach, üstün bir oyun sergilediği maçta Celtic'i deplasmanda 2-0 yenerek ilk puanlarını aldı. Daha ilk yarıda üstünlüğü elinde bulunduran 'Taylar' yakaladığı fırsatları kullanamazken aradığı gollere ikinci yarıda kavuştu. 57 bin 814 kişinin izlediği Celtic Park'taki C grubu maçının gollerini Lars Stindl (57.) ve Andre Hahn (77.) kaydetti.

Grubun diğer maçında Barcelona, Manchester City'yi 4-0 yendi. Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçta (17, 61, 69.) Katalan temsilcisinin diğer golünü Neymar (89.) kaydetti.

C grubunda Barcelona 9 puanla lider. İkinci City'nin 4, üçüncü Gladbach'ın 3, son sıradaki Celtic'in 1 puanı var. Mönchengladbach 4. grup maçında 1 Kasım'da Celtic'i konuk edecek.

Beşiktaş Napoli'den galibiyetle dönüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B grubunda mücadele eden Beşiktaş, İtalyan temsilcisi Napoli'ye konuk olduğu maçı 3-2 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Puanını 5'e yükselten kara kartal gruptan çıkma şansını artırdı.

İlk iki maçından beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar grupta yoluna kayıpsız devam eden ve 6 puanı bulunan güçlü Napoli karşısında iyi bir futbol sergileyerek önemli bir başarıya imza attı. Beşiktaş'ın gollerini Adriano (12.) ve Vincent Aboubakar (38. ve 87.) kaydetti.

Napoli ise Dries Mertens (30.) ve penaltıdan Gabbiadini (69.) ile sonuca giderken, ev sahibi takım 50. dakikada Lorenzo Insigne ile bir penaltı atışından daha yararlanamadı. Beşiktaşlı futbolcular maç sonrası galibiyet sevincini stadyumdaki taraftarlarıyla paylaştı.

Grubun diğer maçında Benfica Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yendi. B grubunda 6 puanda kalan Napoli ilk sıradaki yerini korurken Beşiktaş 5 puanla ikinci, Benfica 4 puanla üçüncü ve Dinamo Kiev 1 puanla son sırada yer aldı. Beşiktaş gruptaki dördüncü maçını 1 Kasım'da İstanbul'da Napoli ile oynayacak.

Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla 3. hafta tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle;

A grubu: Arsenal 6 – Ludogorets Razgrad 0, Paris St.Germain 3 – Basel 0

B grubu: Dinamo Kiev 0 – Benfica 2, Napoli 2 – Beşiktaş 3

C grubu: Barcelona 4 – Manchester City 0, Celtic 0 – Mönchengladbach 2

D grubu: Bayern Münih 4 – PSV Eindhoven 1, Rostov 0 – Atletico Madrid 1

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ