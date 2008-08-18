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Spor

Bayern kayıpla başladı

Almanya Bundesliga 2008-2009 sezonu, Bayern Münih-Hamburg karşılaşmasıyla başladı. Son şampiyon Bayern Münih, Hamburg ile 2-2 berabere kaldı

18 Ağustos 2008 03:00

Almanya Bundesliga 2008-2009 sezonu, Münih Allianz-Arena stadında oynanan Bayern Münih-Hamburg karşılaşmasıyla başladı. Karşılaşmaya milli futbolcu Hamit Altıntop, İtalyan Luca Toni ve Fransız Franck Ribery gibi yıldız oyunculardan yoksun çıkan son şampiyon Bayern Münih, Hamburg ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 12. dakikada Bastian Schweinsteiger ve 17. dakikada Lucas Podolski'nin penaltıdan attığı gollerle 2-0 üstünlük yakalayan Bayern Münih, 25. dakikada Jose Paolo Guerrero'un golüne engel olamadı.

İkinci yarıda Hamburg kazandığı penaltıyı 56. dakikada Piotr Trochowski'nin ayağından gole çevirerek 2-2 beraberliği sağladı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.


Christoph Daum'un çalıştırdığı ligin yeni ekibi FC Köln, ilk hafta karşılaşmasında Wolfburg'a 2-1 yenildi. Kaptanlığını Ümit Özat'ın yaptığı Köln, Wolsburg deplasmanında Milivoje Novakoviç'in 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmesine karşın, karşılaşmanın ikinci yarısında Christian Genter'in 48. ve Zvejezdan Misimoviç'in 78. dakikada attığı gollere engel olamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Ümit Özat, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, VFL Wolfburg'da oynayan Mahir Sağlık da ikinci yarıda oyuna girdi.

Milli futbolcu Halil Altıntop'un takımı FC Schalke 04, sahasında Hannover 96'yı Marcelo Bordon ve Kevin Kuranyi'nin attığı 2 golle 3-0 yendi. Halil Altıntop, bu karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

TOPLU SONUÇLAR

Bayern Münih-Hamburg: 2-2
Schalke-Hannover: 3-0
Wolfburg-Köln: 2-1
Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: 2-3
Karlsruhe-Bochum: 1-0
Energie Cottbus-Hoffenheim: 0-3

Arminia Bielefeld-Werder Bremen: 2-2

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