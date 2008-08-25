Bayern galibiyete hasret

Bundesliga’da da heyecan devam ediyor. İlk haftayı puansız kapatan Köln bu kez evinde Eintracht Frankfurt’a takıldı: 1-1. Daum-Mondragon-Ümit Özat üçlüsünün takımı 1-0 öndeyken bir penaltı kaçırdı. Ligde Bochum-Wolfsburg mücadelesi ise 2-2’lik eşitlikle bitti.



Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Munih, ligin ikinci haftasında da galibiyet elde edemedi. Dortmund'a konuk olan Bavyera ekibi, 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta beraberliği zor kurtardı.



Bundesliga'ya Wolfsburg'a yenilerek kötü başlayan Köln ligin ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Kaptan Ümit Özat ve eski Galatasaray kalecisi Mondragon ilk 11'de başladığı karşılaşmada Bundesliga'nın yeni ekibi Köln yine 3 puanla tanışamadı. Köln karşılaşmayı uzun bir süre önde götürmesine karşın son dakikalarda gelen gole engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bundesliga'da geçen hafta



Hannover 96 0 : 0 Energie Cottbus

W.Bremen 1 : 1 Schalke 04

Hoffenheim 1 : 0 M'gladbach

Hamburg 2 : 1 Karlsruhe

Stuttgart 0 : 2 B.Leverkusen

Hertha Berlin 1 : 1 Arminia Bielefeld

B.Dortmund 1 : 1 Bayern Münih

Bochum 2 : 2 Wolfsburg

Köln 1 : 1 Ein. Frankfurt

