Bayern eksik Frankfurt'a puan kaptırdı

Eintracht Frankfurt 2 – Bayern Münih 2

Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın 7. hafta maçında lider Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kalarak bir kez daha puan kaybetti. Şampiyonluk rekortmeni iki kez öne geçtiği 10 kişi kalan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı. 49 bin 500 kişinin izlediği Commerzbank Arena'daki mücadeleye hızlı başlayan konuk takım henüz 11'inci dakikada Arjen Robben'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Frankfurt bu gole ilk yarı sona ermeden Szabolcs Huszti ile karşılık verdi (43.). Bayern Münih ikinci yarıyla birlikte yine üstünlüğü yakaladı. Joshua Kimmich Hummels'in pasında 62. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Genç yıldız 7. resmi maçında 6. golünü attı. Frankfurt'ta golün sahibi Huszti 65. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ancak maçı bırakmayan kırmızı-siyahlılar eksik kaldığı güçlü rakibi karşısında Marco Fabian'ın golüyle (78.) yeniden beraberliği yakaladı ve maçın 2-2'lik skoru ortaya çıktı.

Bayern Münih, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın son provasında başarılı olamazken Mayıs 2015'ten sonra ilk kez üst üste 3 resmi maçını kazanamadı. Carlo Ancelotti'nin takımı milli maç haftası öncesi Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 1-0 yenilmiş, Bundesliga'da Köln ile 1-1 berabere kalmıştı. 17 puanla liderliğini koruyan Bayern Münih, 8. haftada 22 Ekim Cumartesi günü Mönchengladbach'ı konuk edecek. Eintracht Frankfurt Bayern karşısında 6,5 yıldır kazanamıyor olsa da bu sezon dişli bir rakip olduğunu kanıtladı. Frankfurt ekibi 8. haftada 21 Ekim Cuma günü Hamburg'a konuk olacak.

Köln 2 – Ingolstadt 1

Çok iyi başladığı Bundesliga'nın yeni sezonunda yedinci maçında dördüncü galibiyetini alan Köln yükselişini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar son sıradaki Ingolstadt'ı da 2-1 yenerek puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi ve lider Bayern Münih'in yeni takipçisi oldu. Köln'ün gollerini sakatlığı nedeniyle maç öncesi oynayıp oynamayacağı belli olmayan ancak sahaya ilk 11'de çıkan Anthony Modeste 28 ve 39. dakikada (penaltıdan) kaydetti. Fransız forvet bu sezon toplamda 7 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı. Ingolstadt'ın 90. dakikada Hinterseer ile bulduğu penaltı golü puana yetmezken üst üste altıncı yenilgisini alarak 1 puanla son sırada kaldı. Köln 8. haftada 22 Ekim Cumartesi günü Hertha Berlin'e konuk olurken Ingolstadt aynı gün Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Augsburg 1 – Schalke 1

Schalke'nin başında eski takımı Augsburg'a konuk olan teknik direktör Markus Weinzierl, taraftarlarına bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı. Augsburg deplasmanında 1-1'lik skorla yetinen mavi-beyazlılar 7. hafta sonunda 4 puanla, doğrudan düşme sırasının sadece 2 puan üzerinde yer aldı. Nabil Bentaleb 65. dakikada Schalke formasıyla ilk golünü atarak takımını öne geçirirken Augsburg bu gole 77. dakikada Daniel Baier ile karşılık verdi. Schalke'de genç yıldız adayı Embolo ilk yarıda Stafylidis'in müdahalesiyle sol ayak bileğinden sakatlanarak oyunu terk etti. Hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrolleri sonrası ayak bileğinde kırık olduğu ve ilk yarıyı kapattığı açıklandı. Schalke İsviçreli genç yıldız adayını sezon öncesi Basel takımından 27 milyon euroya transfer etmişti. Mavi-beyazlılar 8. haftada 23 Ekim Pazar günü Mainz'ı ağırlarken Augsburg 22 Ekim Cumartesi günü Freiburg deplasmanına konuk olacak.

Mönchengladbach 0 – Hamburg 0

Mönchengladbach Hamburg karşısında iki penaltı kazandı ancak ikisini de gole çeviremedi. 26'ncı dakikada Andre Hahn'ın kullandığı vuruşu Hamburg kalecisi Rene Adler kurtarırken 61'nci dakikadaki penaltıda ise Lars Stindl direğe takıldı. Konuk Hamburg, 25. dakikada Cleber'in Stindl'ı engellemesi sonrası kırmızı kart görmesiyle 65 dakika boyunca 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Kuzey Almanya ekibi mücadelesinin karşılığı olarak Markus Gisdol yönetiminde ilk puanını aldı ve puan cetvelinde son sıradan kurtularak 17'nciliğe yükseldi. Mönchengladbach ise Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile oynayacağı maç öncesi Bundesliga'nın üst sıralarındaki yerini korudu. Gladbach 8. haftada 22 Ekim Cumartesi günü lider Bayern Münih'e konuk olurken Hamburg 21 Ekim Cuma günü Eintracht Frankfurt ile evinde oynayacak.

Hoffenheim 2 – Freiburg 1

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan ve yenilgisizliğini sürdüren Hoffenheim puan cetvelinin üst sıralarındaki yerini korudu. Mavi-beyazlılar 28 bin 540 kişinin izlediği maçta Sandro Wagner (34.) ve penaltıdan Andrej Kramaric'in (81.) golleriyle sonuca gitti. Freiburg'un tek golünü 78. dakikada Çağlar Söyüncü'nün asistinde Florian Niederlechner attı. Freiburglu Türk milli oyuncu verdiği güzel pasla takımının beraberliği yakalamasına katkı sağlamasına rağmen, Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Sandro Wagner'in golünde hatalı pası ve penaltının oluşmasına sebebiyet vererek şanssız bir maç çıkardı. Julian Nagelsmann'ın Hoffenheim'ı bu galibiyetle puanını 13'e yaparak beşinci sıraya yükseldi ve Borussia Dortmund'u yakaladı. Hoffenheim 8. haftada 22 Ekim Cumartesi günü Bayer Leverkusen deplasmanına giderken Freiburg Augsburg'u konuk edecek.

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Ufuk Çakır