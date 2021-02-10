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Spor

Bayern Başkanı Rummenigge, Liverpool'dan ayrılacağı iddia edilen Salah hakkında konuştu: Afrika'nın Messi'si

10 Şubat 2021 11:47

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ı "Afrika'nın Messi"si olarak nitelendirdi.

Bayern Münih başkanıu Rummenigge, Salah'ın performansı ve yaptıkları ile futbolun en iyi isimleriyle karşılaştırılabilecek seviyede olduğunu söyledi.

Rummenigge, "Salah şu ana dek yaptıklarıyla Messi ve Ronaldo ile karşılaştırılabilecek bir seviyede olduğunu gösterdi. Afrika'nın Messi'si denebilir" dedi.

Liverpool'daki geleceği halen belirsizliğini koruyan ve Barcelona ve Real Madrid'in de yakın ilgi gösterdiği iddia edilen yıldız oyuncunun Bayern Münih'e transfer olma ihtimalini de değerlendiren Rummenigge, bu yönde bir girşimlerinin olmadığının da altını çizdi.

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