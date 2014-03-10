Bayern Başkanı Hoeneß vergi kaçırdığını itiraf etti



Münih Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Hoeneß, savunmasında geçmiş yıllarda vergi konusunda hatalı davrandığını kabul ederek, şimdi temiz bir sayfa açmak istediğini belirtti. Duruşma sırasında soğukkanlı hareketleri dikkati çeken Honess, savunmasında kendisini vergi kaçakçılığı konusunda ihbar etmekle hakkındaki kovuşturmadan kurtulacağını ümit ettiğini kaydetti.

'Her şey masada, mutluyum'

Uli Hoeneß, ''İddianamedeki suçları işledim. Bazı yıllarda yüksel kâr elde ettim, bazı yıllarda da yüksek zarar ettim'' ifadesini kullandı.

Savcının, olaya ilişkin kendi ihbarını geçersiz saydığını, bunun üzerine evinin arandığını, tutuklama emrinin çıkarıldığı ve dava açıldığını hatırlatan Hoeneß, "Her şey masada olduğu için mutluyum. Benim için bu sıkıcı olayın tamamlanması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan Hoeneß, iddianamedeki 3,5 milyondan 15 milyon euro daha fazla vergi kaçırdığını itiraf etti.

Karar bu hafta çıkacak

Savcı Achim von Engel Hoeneß'i 7 ayrı olayda vergi kaçırmakla suçladı. Mahkemede okunan iddianamede de Hoeneß'in toplam 3,5 milyon euro vergi kaçırdığı, 33 milyon euroluk gelirini beyan etmediği ve mali işlemlerden ettiği zararı beyan etmek suretiyle de 5,5 milyon euro menfaat sağladığı kaydedildi.

Uli Hoeneß'in eşi Susi ve oğlu Florian da duruşmayı izleyenler arasında yer aldı. Hakim Rupert Heindl'in baktığı dava, Uli Hoeneß daha önce suçunu itiraf ettiği için kısa sürecek ve toplam 4 celsede tamamlanacak. Kararın perşembe günü çıkması bekleniyor.

İsviçre bankalarına yatırdığı milyonlarca euroyu Alman maliyesinden gizleyen Hoeneß, geçen yılın ocak ayı başında ceza indiriminden yararlanabilmek umuduyla kendisini ihbar etmişti.