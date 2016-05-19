Bayer'in gözü Monsanto'da



Almanya'nın en büyük kimyacılık şirketlerinden Bayer'in tarımcılık alanındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla ABD'li tohumculuk holdingi Monsanto'yu satın almak için girişimde bulunduğun doğrulandı. Bayer temsilcilerinin satın almayla ilgili olarak Monsanto yetkilileriyle bir araya geldikleri açıklandı. Monsanto'nun borsa değeri 42 milyar doları buluyor. Geçen hafta Bayer'in Amerikan şirketiyle ilgilendiğinin öğrenilmesinden sonra Monsanto'nun hisse senetleri değerlenmişti.

Amerikan şirketi tohumculuk ve tarım ilacı satışlarından yılda 15 milyar dolarlık ciro elde ediyor. Bayer'in satış hasılatı 2015 yılında 46 milyar 300 milyon euro olmuştu. Son zamanlarda kriz belirtileri görülen Monsanto, kâr beklentisini düşürmüş ve eleman sayısını azaltacağını duyurmuştu.

Dünya devi doğabilir

İki şirket arasında görüşmelerin başlatıldığını duyuran ‘Wall Street Journal' gazetesinin Morgan Stanley bankasının rakamlarına dayanarak yayınladığı haberde iki şirketin küresel tarım ilaçları satışındaki payının yüzde 28'i bulduğu belirtilmekteydi.

Tahıl ve soya tohumluğu satışlarında Monsanto'nun Amerikan pazarında güçlü olduğu, Avrupa ve Asya ülkelerinde ise Bayer ürünlerinin kullanıldığı ve bu durumun şirket birleşmesine izin alınmasını kolaylaştıracağı ifade ediliyor. Monsanto geçen yıl İsviçreli rakibi Syngenta'yı satın almak istemiş ancak İsviçre şirketi Çinlilere satılmıştı.