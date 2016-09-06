Bayer'den, Monsanto'ya 65 milyar dolarlık teklif

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, Amerikan tohum ve tarım ilaçları devi Monsanto'yu satın almak için 65 milyar dolarlık teklif verdi.

Monsanto ile üst düzey müzakerelerde bulunduğunu açıklayan Bayer, bunun anlaşma ile sonuçlanacağının kesin olmadığını belirtti.

Bayer'in Monsanto'yu satın alması halinde dünyanın en büyük tarım ilaçları şirketi yaratılmış olacak.

Bayer'in tarım ürünleri tohumun yanı sıra yabani ot ve haşereye karşı kimyasal ilaçları da kapsıyor; ancak daha çok Aspirin ve Alka-Seltzer gibi sağlık ürünleriyle biliniyor.

Amerikan Monsanto şirketi ise mısır, soya fasulyesi, pamuk, buğday ve şeker kamışı gibi genetiği değiştirilmiş tohum ürünleriyle tanınıyor.

Bayer'in Monsanto'yu alması halinde tohum ve tarım ilaçları alanında ortaya çıkacak bu dev şirket, ABD'de rekabet konusundaki kaygıların artmasına neden olabilir.

İki şirketin fiyat konusunda anlaşmaya yatkın olduğu ve yasal düzenlemelere karşı strateji üzerinde çalıştığı bildiriliyor.