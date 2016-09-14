Bayer, Monsanto'yu 66 milyar dolara satın aldı

Alman kimya ve ilaç devi Bayer, tohum ve tarım ilaçları üreticisi Amerikan Monsanto şirketini 66 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Bayer böylece dünyanın en büyük tohum ve tarım ilacı üreticisi haline geldi.

Şirket, dev satın almanın gerçekleşebilmesi için Monsanto'ya hisse başına 128 dolar ödedi.

Bayer ile Monsanto arasındaki müzakerelker aylardır sürüyordu.

Mayıs ayında Bayer'in hisse başına 122 dolarlık teklif kabul edilmemiş, bu ayın başında teklif 127,50 dolara çıkarılmıştı.

Bayer'in tarım ürünleri, tohumun yanı sıra yabani ot ve haşereye karşı kimyasal ilaçları da kapsıyor. Ancak şirket daha çok Aspirin ve Alka-Seltzer gibi sağlık ürünleriyle biliniyor.

Monsanto şirketi ise mısır, soya fasulyesi, pamuk, buğday ve şeker kamışı gibi genetiğiyle oynanmış tohum ürünleriyle tanınıyor.

ABD'de genetiği değiştirilmiş organizmalarla (GDO) tarımsal üretim oldukça yaygın. Ancak Alman Bayer'in Monsanto'yu satın alarak bu tartışmalı teknolojiyi Avrupa kıtasında yaygınlaştırmayı hedeflemesi çevrecilerin tepkisini çekiyor.

Bayer ise dünya nüfusunun 2050'ye kadar üçte bir oranında artacağının öngörüldüğünü hatırlatıyor ve küresel gıda ihtiyacının karşılanması için yeni teknolojilerin kullanılması gerektiğini savunuyor.

Bayer CEO'su Werner Baumann, Monsanto'nun satın alınmasının hissedarlara, müşterilere, çalışanlara ve toplumun geneline büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Bu satın almayla birlikte küresel tohum ve tarım ilacı üretiminin yüzde 25'i Bayer'in eline geçmiş olacak.

Ancak bu son dönemde tarım sektöründeki satın alma ya da birleşme değil.

Küresel gıda fiyatlarında uzun süredir devam eden düşüş trendi, sektörde önemli ölçüde konsolidasyona gidilmesine ve çok sayıda şirketin birleşip satın alınmasına yol açmış durumda.

Satın almaya karşı çıkanlar ise tepkili. Warwick Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden John Colley, "Bayer'in tarım sektöründe 'Frankenstein'ın canavarı' olarak anılan Monsanto'yu satın alması hem şirketin kendisi, hem de müşterisi olan çiftçiler için bir korku filmine dönüşebilir" diyor.

Sunulan tohum çeşitliliğinin azalacağını ve fiyatların yükseleceğini öngören Colley, Monsanto'nun piyasa değerinin yüzde 45 üzerinden bir fiyattan satın alındığını ifade ederek yatırımın makul hale gelebilmesi için tohum fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu söylüyor.