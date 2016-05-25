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Ekonomi
Deutsche Welle

Bayer Monsanto'nun peşini bırakmıyor

ABD merkezli tarım ve ilaç devi Monsanto, Alman Bayer’in 62 milyar solarlık teklifini düşük bularak reddetti. Monsanto'nun pazarlık kapısını açık tutması Bayer yönetimini umutlandırıyor.

25 Mayıs 2016 17:54


Bayer Yönetim Kurulu Başkanı Werner Baumann, satın alma operasyonuyla bağlantılı tüm mali ve diğer konuların halledilebileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Hisse başına 122 dolar yetmedi

Bayer'den yapılan açıklamada, Monsanto ile pazarlığa devam edileceği belirtildi. Hisse başına 122 dolarlık teklifin Monsanto hissedarları açısından cazip ve güvenli bir değer olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Her iki tarafı da ikna edecek bir teklif belirleyebilmek için girişimlerimizi sürdüreceğiz" denildi.

Bayer ile birleşmede stratejik gerekçeler gördüğünü açıklayan Monsanto Yönetim Kurulu, oy birliğiyle teklifi reddetmişti.

Analistler ne diyor?

Monsanto'nun teklifi reddedip rakamın artırılması talebinde bulunacağını öngören analistler, satın alma operasyonunu stratejik bakımdan doğru bir karar olarak değerlendirmişlerdi. Uzmanlara göre Bayer ve Monsanto'nun birleşmesiyle ortaya çıkacak şirket tarım ilaçları ve tohumculuk alanında dünya liderliğine oturacak.

Çevre Bakanı Remmel'in eleştirisi

Öte yandan Bayer holdingin merkezinin bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Çevre Bakanı Johannes Remmel, Monsanto operasyonunu eleştirdi. Yeşiller Partisi mensubu Remmel, "iki şirketin birleşmesinin tarımsal politikalar bakımından yapıcı olmayacağını" söyledi. Çevre Bakanı Remmel, piyasaya egemen olacak yeni şirketin aileler tarafından işletilen küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin aleyhine olacağını savundu. Remmel, "Bunun serbest piyasa ekonomisiyle bir ilgisi olmazdı. Anti-tekel düzenleme kurumunun tepkisini merakla bekliyorum" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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