Bayer dünyanın en büyük GDO'lu tohum üreticisi oldu



Merkezi Almanya'nın Leverkusen kentinde bulunan Alman kimyacılık tröstü Bayer'in Amerikan biyoteknoloji holdingi Monsanto'yu satın alması kesinleşti. İki şirket arasında aylarca süren pazarlıktan sonra Bayer, Amerikan şirketinin hisselerine yaptığı fiyat teklifini bir kez daha artırmıştı.

İmzalanan birleşme anlaşmasına göre Bayer, Monsanto'nun beher hisse senedine nakit 128 dolar ödeyecek. Böylece Alman şirketi tarihindeki en büyük yatırımını ABD'de yapmış olacak ve Monsanto hissedarlarına toplam 66 milyar dolar ödeyecek.

Aynı zamanda en pahalı şirket alımı yapan Alman kuruluşu unvanını da alan Bayer böylece dünyanın bir numaralı zirai kimyacılık şirketi de oluyor. Bayer mayıs ayında faaliyetleri tartışmalara yol açan biyoteknoloji devini devralmayı planladığını duyurmuş ve teklifini kademeli olarak artırmıştı.

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada Monsanto ile birleşmesinin Bayer'e tarım sektöründe ağırlık kazandırdığı ve muazzam büyüme potansiyeli bulunan bu sektördeki payını büyütmesine yardımcı olacağı belirtildi. Bayer Monsanto'ya ödeyeceği bedelin bir kısmını sermaye artırımıyla karşılayacak. Satışa Monsanto hissedarlarının ve yetkili kartelleşmeyi önleme dairelerinin onay vermesi gerekiyor. Devir işlemlerinin 2017 sonuna kadar tamamlanmış olacağı tahmin ediliyor.

Onay çıkarsa bir dünya tarımcılık devi doğacak

Kartel dairesinin satışa onay vermemesi durumunda Bayer, Amerikan şirketine 2 milyar dolar tazminat ödeyecek. Monsanto genetiği değiştirilmiş ürünleri (GDO) yüzünden eleştirilmekteydi ve Monsanto tarafından pazarlanan Glyphosat marka tarım ilacının insanda kansere yol açabileceği saptanmıştı.

Bayer Yönetim Kurulu Başkanı Werner Baumann, dünya nüfusunun artmasının ve iklim değişikliğinin tarım endüstrisinin önemini artırdığını ve 2050 yılına kadar dünya nüfusunun üç milyar artacağını söyledi. Baumann iklimin ısınmasının tarım üzerindeki etkilerine de çare bulmak zorunda olduklarını belirtti.

Monsanto biyoteknolojideki kadar dijital tarımcılıktaki liderliğiyle de en kârlı şirketler arasına girmişti. Önümüzdeki yıllarda tohumluk ve tarım ilaçları piyasalarında yoğun rekabet olması bekleniyor. Son olarak Amerikan makamları İsviçreli zirai kimyacılık holdingi Syngenta'nın Çin kamu kuruluşu ChemChina tarafından satın alınmasına yeşil ışık yakmıştı. 10 ay kadar önce de Dow Chemical ve Dupont şirketlerinin birleşme hazırlığı yaptığı öğrenilmişti.