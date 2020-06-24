Bayer, çiftçiler tarafından kullanılan bir ilacın kansere yol açması nedeniyle 10 milyar doları aşkın tazminat ödeyecek

Sputnik'in haberine göre şirket, ABD'de söz konusu tarım ilacı yüzünden kansere yakalandığını iddia eden emekli bir çiftçinin açtığı davada 2 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. ABD'deki mahkemede jüri, ilacın 'lenf kanserine' yol açması ve bu risk konusunda uyarıda bulunmamasından dolayı şirketi sorumlu bulmuştu.

Bu olayın ardından Alman devine açılan dava sayısının 95 bine ulaşmasıyla birlikte Bayer, uzlaşma yoluna gitmeyi kabul ederek 10 milyar dolardan fazla tazminatı ödemeye razı oldu. Söz konusu ilacın Türkiye'de de satıldığı biliniyor.