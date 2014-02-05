BAYER CEO'su Marijn Dekkers: Kanser ilaçlarını zenginler için geliştirdik!

BAYER firmasının kanser ilacı Nexavar için hasta başına yılda 67 bin dolar talep ettiği belirtilen ilacıyla ilgili konuştu. Marjin Dekkers, "İlacı Hintliler için değil, zengin Batılılar için geliştirdik" dedi.

Birçok sivil toplum kuruluşu, Marijn Dekkers’in “Biz bu ilacı Batılı zenginler için ürettik” açıklamaları nedeniyle dava açacağını açıkladı. Bayer yetkilileri Dekkers’in açıklamalarının yanlış anlaşıldığını iddia etse de STK’lar bunu kabul etmedi. Dekkers’in geçen aralık ayında FT Pharma Konferansı’nda yaptığı konuşmadaki sözleri, haftalık Amerikan dergisi Business Week’in buna son sayısında yer vermesiyle duyuldu.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Hindistan hükümetinin böbrek, karaciğer ve tiroit kanseri tedavisinde kullanılan ilacın patentsiz üretimine izin vermesine tepki gösteren Dekkers, bunun aslında “hırsızlık” olduğunu ileri sürdü ve “Biz bu ürünü Hindistan pazarı için geliştirmedik. Bu ürünü doğrusunu söylemek gerekirse Batı’daki bunu alabilecek maddi güce sahip insanlar için geliştirdik” ifadesini kullandı. Bayer firmasının söz konusu kanser ilacı için hasta başına yılda 96 bin dolar talep ettiğine, Hindistan’da da üretilmeye başlanan ilacın ise sadece 177 dolara satıldığına dikkat çekildi.