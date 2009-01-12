Baydemir’in rakibi Kaplan mı?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin Diyarbakır adayı olarak Avukat Ömer Serdar Kaplan’a onay verdiği ileri sürülüyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta içinde açıklaması beklenen AKP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayının büyük olasılıkla Avukat Ömer Serdar Kaplan olacağı ileri sürülüyor.



AKP’de Diyarbakır adaylığı için avukat Ömer Serdar Kaplan ve AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt’un ismi öne çıkıyordu. Kurt’un aday olmayı kabul etmemesi üzerine AKP’de Kaplan’ın ismi ağırlık kazanmaya başladı. Avukat Kaplan, 1 Ocak’ta aday adaylığı başvurusu yaparken, AKP’de Kaplan dışında Diyarbakır Belediye Başkan adaylığına başvuru yapılmadı.



Erdoğan’ın 22 Temmuz seçimlerinin ardından ‘Diyarbakır’ı alacağız” açıklamasıyla DTP ile iplerin gerilmesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, “Diyarbakır kaledir, düşürülemez” diyerek meydan okumuştu.

Kaplan, Yeni Şafak Gazetesi’nde konuk yazar olarak yer alıyordu.