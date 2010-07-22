Baydemir'in dağa çıkanlara harçlık verdiği iddia edildi

T24 - PKK'nın dağ kadrosundan kaçarak teslim olan 16 yaşındaki PKK'lı terörist Deniz K. PKK kamplarına gidebilmek için Osman Baydemir'den 600 TL para aldıklarını iddia etti...





Dağa çıkacağız paramız yok



Habertürk gazetesinden Ali Kemal Erdem'in haberine göre; PKK'nın dağ kadrosundan kaçarak teslim olan "Şahin Amed" kod adlı 16 yaşındaki PKK'lı terörist Deniz K. verdiği ifadede K. Irak'taki PKK kamplarına gidebilmek için Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'den 600 TL para aldıklarını iddia etti.





DERGİ VERİRKEN TANIŞTIM



Deniz K. ifadesinde şöyle konuştu: "Yurtsever Gençlik Dergisi'nin de dağıtıcılığını yaptığım için Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'e bu dergilerden vermekteydim, kendisi ile bu vasıta ile tanışmaktaydım. 2009 Nisan ayının ortalarında Mustafa ve Yasir K. ile PKK'ya katılmaya karar verdik. Ve tanışıklığım olan Baydemir'e gittik.



ZARF İÇİNDE 600 TL

Kendisine PKK'ya katılmak istediğimizi ancak paramızın olmadığını bize yardımcı olup olmayacağını sorduk. Sekreterin yanında beklememizi söyledi. Kısa bir süre sonra sekreteri Osman Baydemir'in bize gönderdiğini belirterek içinde 600 TL olan bir zarf verdi."





