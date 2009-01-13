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Politika

Baydemir'e 'topraklarımız' soruşturması

Osman Baydemir’e "Dilimizi kabul ettiler. Yakında topraklarımızı da kabul edecekler" sözüne soruşturma açıldı.

13 Ocak 2009 02:00

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in "Dilimizi kabul ettiler. Yakında topraklarımızı da kabul edecekler" sözleriyle ilgili soruşturma başlattı. 

Baydemir: Bu toprakların adını da kabullenecekler

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Baydemir’in Demokratik Toplum Partisi’nce 06 Ocak 2009 günü Bağlar Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmasının çözümünü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Savcılık, yaptığı incelemenin ardından, Baydemir’in toplantıda yaptığı konuşmadaki "Dilimizi kabul ettiler. Yakında topraklarımızı da kabul edecekler" sözleriyle ilgili soruşturma başlattı.
Baydemir, soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade verecek.

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