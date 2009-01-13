Baydemir'e 'topraklarımız' soruşturması

Baydemir: Bu toprakların adını da kabullenecekler

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in "Dilimizi kabul ettiler. Yakında topraklarımızı da kabul edecekler" sözleriyle ilgili soruşturma başlattı.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Baydemir’in Demokratik Toplum Partisi’nce 06 Ocak 2009 günü Bağlar Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmasının çözümünü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.Savcılık, yaptığı incelemenin ardından, Baydemir’in toplantıda yaptığı konuşmadaki "Dilimizi kabul ettiler. Yakında topraklarımızı da kabul edecekler" sözleriyle ilgili soruşturma başlattı.Baydemir, soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade verecek.