'Baydemir'e suikast' zanlısı hastanede

T24 - Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e suikast yapmak için Diyarbakır'a geldiğini iddia ederek polise teslim olan kişinin, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığını bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ''Baydemir'e suikast yapmak için Diyarbakır'a geldiğini iddia ederek polise teslim olduğu'' belirtilen kişi ile ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



''Şahsın gözaltında kaldığı süre zarfında çok yönlü soruşturma, teknik ve istihbari çalışmalar ile ev araması, dijital veri incelemesi gibi faaliyetler yürütülmüş olup, şahsın daha önceki tarihlerde psikolojik rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğünün anlaşılması üzerine, konu hakkında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilmiştir. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şahıs herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne intikal ettirilmiştir.



Psikiyatri Kliniği'nde yapılan muayenesi neticesi tanzim edilen raporda, gözlem ve tedavi amacıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkinin uygun olacağı yönünde kanaat bildirilmiştir. Yetkili mahkemeden alınan karara istinaden şahıs gerekli tedavisi yapılmak üzere emniyet müdürlüğünden tefrik edilen görevliler tarafından Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği'ne teslim edilmiştir.''