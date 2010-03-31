T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Baydemir'e suikast' zanlısı hastanede

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'na suikast için Diyarbakır'a geldiğini iddia edip polise teslim olan kişi, hastaneye kaldırıldı.

31 Mart 2010 03:00

T24 - Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e suikast yapmak için Diyarbakır'a geldiğini iddia ederek polise teslim olan kişinin, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ''Baydemir'e suikast yapmak için Diyarbakır'a geldiğini iddia ederek polise teslim olduğu'' belirtilen kişi ile ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Şahsın gözaltında kaldığı süre zarfında çok yönlü soruşturma, teknik ve istihbari çalışmalar ile ev araması, dijital veri incelemesi gibi faaliyetler yürütülmüş olup, şahsın daha önceki tarihlerde psikolojik rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğünün anlaşılması üzerine, konu hakkında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilmiştir. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şahıs herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne intikal ettirilmiştir.

Psikiyatri Kliniği'nde yapılan muayenesi neticesi tanzim edilen raporda, gözlem ve tedavi amacıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkinin uygun olacağı yönünde kanaat bildirilmiştir. Yetkili mahkemeden alınan karara istinaden şahıs gerekli tedavisi yapılmak üzere emniyet müdürlüğünden tefrik edilen görevliler tarafından Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği'ne teslim edilmiştir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24