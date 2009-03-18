Baydemir'e ‘Kürtçe’ soruşturması

DTP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Baydemir hakkında seçim propagandasında Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.



Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Osman Baydemir ile merkez Yenişehir İlçesi belediye başkan adayı avukat Selim Kurbanoğlu hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Seçim propagandası ve seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projeleri yerel bir televizyon kanalında tamamen Kürtçe anlattıkları gerekçesiyle Seçim Kurulu Başkanlığı Baydemir ve Kurbanoğlu hakkında Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.



Propaganda dili Türkçe



Seçim Kurulu'nun suç duyurusunda, Seçim Kanunu uyarınca siyasi partilerin propaganda amaçlı çalışmalarını Türkçe dışında dilde kullanamayacağı hükmünün açık olarak ihlal edildiği belirtildi. Suç duyurusunda, Baydemir ile Kurbanoğlu'nun ve kanalda sunuculuk yapan yerel kanal spikerinin canlı yayında tüm program boyunca Kürtçe konuştukları belirtildi. Suç duyurusunda, Seçim Kanunu'nun 58'inci ve 149/C maddelerinin açık biçimde ihlal edilmesi nedeniyle haklarında dava açılmasını istendi. Suç duyurusunu işleme alan savcılık soruşturma başlattı. Seçim Kurulu Başkanlığı ayrıca ilgili yerel televizyon kanalı yöneticileri hakkında da idari para cezası uygulanması istendi.



DTP afişlerine de toplatma kararı



Seçim Kurulu Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Osman Baydemir ile Yenişehir Belediyesi Başkan adayı Selim Kurbanoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu büyük bir afişin toplatılmasına karar verdi.



Seçim Kurulu Başkanlığı, söz konusu afişin 7'nci Kolordu Komutan konutunun hemen yanında bulunan ve Vilayet Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın son katından sarkıtıldığını ancak, bu caddeye afiş asılması yönünde Seçim Kurulu'nun kararı olmadığı gerekçesiyle ilgili afişin bulunduğu yerden indirilmesi kararını aldı.

Gereğinin yapılması için karar Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilirken afiş güvenlik güçleri tarafından indirildi.

