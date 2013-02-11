Baydemir'den Diyarbakırlılara sitem: Kenti uzaylılar kirletmiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, kentin gerçek anlamda temizlenmesi için öncelikle kentte yaşayanların kenti temiz tutması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır halkına sitem eden Baydemir, "Uzaylılar gelip bu kenti kirletmiyor. Artık apartmanların yüksek katlarından çöp atmaktan vazgeçin. Bu Diyarbakırlıya yakışmaz" dedi.

Mehmet Türk'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alana haberine göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir , Çevre Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki yaklaşık 300 personel ile yemekte bir araya geldi. Baydemir, 2013 yılında, sitelere zorunlu konteyner uygulaması getireceklerini belirterek, şöyle dedi:

"İlçe belediyelerimizle birlikte tüm ana cadde ve sokaklara çöp kutuları konulacak. Okul önleri, semt pazarları, inşaat alanları, kent içi kazılarla ilgili zabıtai tedbirler alınacak. Suriçi ve Yenişehir bölgesi temizlik konusunda pilot bölge seçilerek, buradaki esnaf ve yurttaşlarımızla birlikte ortak çalışmalar yürütülecek. Sizin de kadro almanız için ben çalışmalarımı sürdüreceğim. Medyada, konferanslarda, her yerde bunun gerçekleşmesi için sizinle birlikte olacağım ve çalışacağım. Temizlik, itfaiye, zabıta, ambulans ve mezarlık çalışmaları durdurulamaz, aksatılamaz. Biz öyle bir aşamaya gelmişiz ki artık tüm cihan bizden ders almalıdır, bizden moral almalıdır ve bizden feyz almalıdır."

'7’ci kattan aşağıya çöp atmaktan vazgeçin'

Diyarbakır halkına da çağrı yapan Baydemir, insanların evlerinde uyuduğu saatlerde, görevlilerin gece-gündüz çaba içerisinde olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Sizler evlerinizde uyurken, sadece evinizin temizliğinden sorumluyken, buradaki emekçi arkadaşlarım gece- gündüz, emeklerinin de karşılığı olmayan bir ücretle, bu kenti temizlemeye çalışıyorlar. Kentin gerçek manada temizlenmesi için öncelikle Diyarbakır’da yaşayanlar kenti temiz tutması gerekir. Apartmanların 5’inci katından, 7inci katından artık aşağıya çöp atma alışkanlığından vazgeçin. Bir Diyarbakırlıya yakışmaz. En nihayetinde bu kenti kirletenler yine bu kentte yaşayanlardır. Uzaylılar gelip bu kenti kirletmiyor. Bu arkadaşlarımızın emeğine duyacağımız saygının gereği Diyarbakır’ı temiz tutmalıyız. İlçe belediyeleriyle birlikte bin 150 kişi temizlik işinde çalışıyor. Doğrusunu isterseniz siz kirletmeye devam ederseniz, 15 bin kişi de olsak yetmez."