-BAYDEMİR'DEN GÜL'E TÜRKÇE-KÜRTÇE SÖZLÜK DİYARBAKIR (A.A) - 30.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin büyük bir ülke ve millet olduğunu belirterek, ''Bu büyük millet içerisinde farklı farklı özelliklerimiz, övündüğümüz zenginliklerimiz vardır. Tüm bu farklılıkları hep zenginlik olarak, tabii ki görmemiz gerekir. O zaman hepimiz çok daha fazla güçlü oluruz'' dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Gül'e ''Büyük Türkçe-Kürtçe Sözlük'' ile ''Matrakçı Nasuh''un bir çizimini armağan etti. Cumhurbaşkanı Gül, Garnizon Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i makamında ziyaret etti. Baydemir, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Gül'e, ''Büyük Türkçe-Kürtçe Sözlük'' ile ''Matrakçı Nasuh''un bir çizimini armağan etti. Baydemir, ''Sayın Cumhurbaşkanım, kabul buyurursanız, içtenlikle mutlu olacağım. Güzel Türkçemizin ve güzel Kürtçemizin lügatıdır. Toplam 40 bin kelimelik bir hazineye sahiptir. Takdim etmekten büyük bir şeref duyuyorum'' sözleriyle sözlüğü Gül'e verdi. Gül, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ı Cumhurbaşkanı olduktan sonra ikinci kez ziyaret ettiğini, ilk ziyaretinin çok kısa olduğunu, birkaç ile yaptığı ziyaret çerçevesinde Diyarbakır'a da geldiğini ifade etti. Diyarbakır'ın sadece Anadolu'nun değil, tarih boyunca Ortadoğu'nun büyük merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Gül, milattan önce 3 bin yıllarına kadar uzanan tarihiyle ilin o günlerden bugünlere kadar sürekli olarak büyük bir yerleşim yeri niteliği taşıdığını kaydetti. Diyarbakır'ın aslında bir açık hava müzesi gibi olduğunu ifade eden Gül, ''Diyarbakır'da yaşayanlar, hergün bunun önünden geçenler, bunun kıymetini bilmeyebilirler veya fark etmeyebilirler ama, buradaki her eser gerçekten çok değerlidir. Gelinip, görülmesi gereken güzellikte, tarihi değer ifade etmektedir''diye konuştu. -''FARKLILIKLARI HEP ZENGİNLİK OLARAK GÖRMEMİZ GEREKİR''- Tarih boyunca Diyarbakır'ın gerek ticaret gerekse medeniyetlerin gelip geçtiği, çok büyük kütüphanelerin kurulduğu, çok büyük ilim adamlarının, din adamlarının yetiştiği merkez olduğunu anımsatan Gül, şöyle konuştu: ''Bugün için de Diyarbakır çok önemlidir. Bugün de yine Türkiye'nin her zaman gündemindedir. İnanıyorum ki çok daha fazla gelişecektir, çok daha fazla kalkınacaktır. Her yöremizin kendisine has özellikleri vardır. Türkiye büyük bir ülkedir. Biz büyük bir milletiz. Bu büyük millet içerisinde farklı farklı özelliklerimiz, övündüğümüz zenginliklerimiz vardır. Tüm bu farklılıkları hep zenginlik olarak, tabii ki görmemiz gerekir. O zaman hepimiz çok daha güçlü oluruz.'' Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önüne, Cumhurbaşkanı Gül'ün gelişi dolayısıyla Türkçe ve Kürtçe olarak ''Sayın Cumhurbaşkanımız Hoşgeldiniz'' yazılı pankart asıldı.