Baydemir’den gözaltı yorumu: Evet kampanyasına başladılar

HDP Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile birlikte gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, yaşadıklarını anlattı. Baydemir, HDP’ye yönelik uygulamaların ‘Hayır’ kampanyası yürütülmesinin önünü kesmeyi amaçladığını söyledi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, “Zulüm ilelebet değildir! Bu haksızlığa imza atanlar, uygulayanlar bu haksızlıkların bedelini bir gün hukuk zemininde ödeyecekler” ifadelerini kullanan Baydemir, “Dokunulmazlıklar bugünler için kaldırıldı. Bu hukuksuzluklar, hayır kampanyası yürütülemesin diye yapılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Baydemir, kendilerinin gözaltına alınmasın “Evet kampanyasına başladılar” şeklinde yorumladı.

HDP’nin ‘hayır’ kampanyasının engellenmek istendiğini ifade eden Baydemir şöyle konuştu:

“İktidar partisi ‘Evet’ kampanyasını Cumhurbaşkanı ile birlikte yürütecek. Bu çerçevede kimi siyasetçilerimiz tutuklandı, kimileri de adliyelerde adeta süründürülecek. HDP bir nevi kampanyayı yürütemez hale getirilmek isteniyor. Biz de var gücümüzle, doğru bildiğimiz yolda, legal demokratik siyaseti sürdürmenin çabası içinde olacağız.”

‘Dokunulmazlıklar neden kaldırıldı’

“Esas üzerinde durmamız gereken husus da şudur ki dokunulmazlıklar niye kaldırıldı? İşte bu günler için kaldırıldı. Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız niye cezaevlerine konuldu? İşte bugünler için, ‘Hayır’ kampanyası yürütülemesin, toplum suskun kalsın diye bu hukuksuzluklar yapıldı. Ancak şuna yürekten inanıyorum, zulüm ilelebet değildir! Bu haksızlığa imza atanlar, uygulayanlar bu haksızlıkların bedelini bir gün hukuk zemininde ödeyecekler.”

‘KCK kumpasını hazırlayanlar şu anda cezaevinde’

Ülke maalesef büyük bir çıkmaza doğru sürüklenmiş durumda. Her şeyden önce legal demokratik siyasetin kanalları tıkatılıyor, legal demokratik siyaset ortadan kaldırılıyor ve açık bir şekilde HDP bu sürecin mağduru pozisyonundadır. Hakkımızda açılan, özü itibariyle Kürt legal siyasetine darbe niteliğinde olan KCK Ana Davası kumpasını, yani iddianameyi hazırlayanlar, mahkeme heyetleri şu anda cezaevindeler.

Bu bir etme bulma dünyasıdır. Kim ki zulüm ederse mutlaka ki bu dünyada, hukuk zemininde, toplum vicdanında karşılığını buluyor. Temennim o dur ki bütün yurttaşlarımız açısından yaşamış olduğumuz siyasi iklim itibariyle son kışımız olsun. Mutlaka bu ülke düze çıkacaktır, hukukun üstünlüğü, vicdan, akıl galip gelecektir.

Ne olmuştu?

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, KCK davasını izlemek üzere geldikleri Diyarbakır adliyesinde gözaltına alındı.

HDP milletvekillerinin ifadelerine başvuruldu, ayrıca KCK dava dosyasında bulunan ve kendilerine ait olduğu öne sürülen ortam dinlemeleri sonucu elde edilen ses kayıtlarının karşılaştırılması için ses kayıtları alınarak serbest bırakıldı.