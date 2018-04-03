Baydemir ve Irmak da topun ağzında; HDP'nin sandalye sayısı MHP ile eşitlenmek mi isteniyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Halkların Demokratik Partili iki milletvekilinin daha vekilliğinin düşürülmesi için gün sayıldığı öğrenildi. HDP'nin daha önce 9 milletvekilinin vekilliği düşürülmüştü.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in 'polise hakaret' suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 günlük ceza ile Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın 'örgüt propagandası' suçundan aldığı 2.5 yıllık hapis cezasının istinaf mahkemeleri tarafından onaylamasından sonra gözler TBMM’ye çevrildi.

HDP'nin Meclis Başkanvekili ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın Genel Kurul oturumunu yönettiği bu hafta sürecinde her iki milletvekili hakkında kesinleşen yargı kararının okunması beklenmiyor. Milletvekilleriyle ilgili Genel Kurul işleminin gelecek haftaya kalacağı ifade ediliyor.

Baydemir ve Irmak'ın Genel Kurul'da yapılacak oylamada vekilliklerinin düşürülmesi halinde HDP'nin sandalye sayısı 50’den 48'e düşecek.

2019’a giderken siyasi partilerin ittifak satrancı oynadıkları süreçte, HDP’nin Meclis’te 36 sandalyesi olan MHP’nin sayısı ile eşitlenmek istendiği iddia edilirken HDP’de İdris Baluken, Lezgin Botan, Çağlar Demirel, Behçet Yıldırım, Leyla Birlik, Abdullah Zeydan’la ilgili devam eden davalara dikkat çekiliyor.

"Artık polise hakaretten bile ceza alıyor milletvekilleri"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında, Osman Baydemir’in durumuna dikkat çekerek, “Milletvekilimiz Ahmet Yıldırım'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten ceza alıp milletvekilliği düşürüldü. Artık polise hakaretten bile ceza alıyor milletvekilleri. Ama biz biliyoruz ki Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları var. Ama bu davalar geri çekiliyor. Özellikle MHP- AKP koalisyonundan sonra Bahçeli'nin dosyası gündeme bile gelmiyor" dedi.

HDP’li 7 milletvekili cezaevinde

7 milletvekili cezaevinde olan HDP’de Figen Yüksekdağ ve Ferhat Encü’nün milletvekilliği cezaevinde düşürüldü. Vekilliği düşürülen vekil sayısı ise 9.

HDP’nin cezaevinde olan milletvekilleri şöyle:

1.Selahattin Demirtaş

2.Gülser Yıldırım

3.Abdullah Zeydan

4.Çağlar Demirel

5.Selma Irmak

6.İdris Baluken

7.Burcu Çelik

Milletvekillikleri düşürülenler şöyle:

1.Nursel Aydoğan

2. Faysal Sarıyıldız

3. Figen Yüksekdağ

4. Ferhat Encü

5. Tuğba Hezer Öztürk

6. Besime Konca

7. Leyla Zana

8. Ahmet Yıldırım

9. İbrahim Ayhan

Davaları süren milletvekilleri de şöyle:

İdris Baluken, Lezgin Botan, Çağlar Demirel, Behçet Yıldırım, Leyla Birlik, Abdullah Zeydan.

Irmak ve Baydemir'in cezası onaylandı

Hakkari Milletvekili Selma Irmak: Örgüt propagandası suçundan 2 buçuk yıl cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı.

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir: Polise hakaret suçundan İstinaf Mahkemesi tarafından 1 yıl 5 ay 15 günlük cezası onaylandı.

HDP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 59 sandalye elde etmişti.