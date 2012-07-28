Baydemir: Türkiye'de başkenti Diyarbakır olan özerk Kürdistan olacaktır

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Kürt halkının idari ve siyasi statü istediğini söyledi. Baydemir, "Yegane yol bütün Ortadoğu coğrafyasında, Irak’ta olduğu gibi yada benzeri İran’da da özerk Kürdistan olacaktır, Türkiye’de de özerk Kürdistan olacaktır, Suriye’ye de özerk Kürdistan olacaktır" dedi. Sınırların kaldırılıp Avrupa Birliği’ndeki gibi ortak para birimine geçilmesini isteyen Baydemir, özerk Kürdistan’ın başkentlerinin Kamışlı, Diyarbakır, Erbil, Mahabad olduğunu söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, kentte görev yapan gazetecilere Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde iftar yemeği verdi.

BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt’ün de katıldığı yemekte Türkçe ve Kürtçe konuşan Baydemir, Suriye’de yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baydemir, hükümetin komşularla sıfır problem politikasını eleştirerek, "Nasıl olur da sıfır problem olan komşu ülkelerimizle sıfır problem noktasından bugün Suriye Kürdistanı'nın topraklarını bir nevi tampon bölge adı altında işgal politikasına gelmiş bulunuyoruz. Bu nasıl bir cinnet halidir. Eğer ki, komşularımızın Kürtler olmasından haz etmiyorsak, Kürtler komşularımız olduğunda yaşam bize çekilmez hale geliyorsa, peki bu ülkede yaşayan 20 milyon Kürtle nasıl bir arada yaşayacaksınız. Bu ülkeyi yönetenlere çok açık ve net söylüyorum; 20 milyonu yok sayarak artık dış ve iç siyaset yapmaktan vazgeçmelidir. Kürt’ün sevinci devletin üzüntüsü olmamalıdır. Kürt’ün heyecanı devletin kaygısı olmamalıdır. Eğer böyle olmaya devam ederse kaygımız ve endişemiz o ki, bugünleri de hep beraber arayacağız" dedi.



Irak'ta olduğu gibi İran, Türkiye, Suriye'de de özerk Kürdistan olacak



Baydemir, sıkıntılı bir atmosferin arifesinde bulunulduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Ahlaki vicdani sorumluluğumun gereği olarak ifade ediyorum. İl Başkanım burada, siyasi temsilcilerimiz var. Parlemantoda doğru bir siyaset izliyorlar. Ama ahlaki ve vicdani sorumluluğumun gereği olarak Suriye’nin, Suriye Kürdistanı’nın işgali bir cinnet olacaktır ve Ortadoğu’ya barışı olabildiğince uzaklaştıracaktır. Yegane yol bütün Ortadoğu coğrafyasında, Irak’ta olduğu gibi yada benzeri İran’da da özerk Kürdistan olacaktır, Türkiye’de de özerk Kürdistan olacaktır, Suriye’ye de özerk Kürdistan olacaktır. Bunun başka bir yolu yoktur diye düşünüyorum. 20 milyon Kürt artık kendi varlığını reddeden bir halkın varlığına, varlığını armağan etmeyecektir. Bunu bütün dünya böyle bilsin. Halen kardeşliğine inandığımız Türk halkı da lütfen böyle bilsin. Varlığımızı tanımayan hiç bir halka varlığımıza armağan etmeyeceğiz."



'Kürt halkı Kamışlı'yı Afrin'in işgaline asla rıza göstermeyecek'



Baydemir, "Barış elimizi, dostluk elimizi, birlikte yaşam isteğimizi her zaman ifade ettik" diyerek, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da beklentimiz, gerçekten Türk halkı, biz Kürt halkıyla, biz Kürdistanlılarla birlikte yaşamak istiyor mu? Eğer Türkiye halkı, Türk halkı biz Kürtlerle, Kürdistanlılarla birlikte yaşamak istiyorsa, o halde söz sırası sizindir. Sizin hükümetin veya devletin bu politikasına karşı çıkmanız gerekiyor. Hiçbir Kürt hükümetin Kamışlı’yı Afrin’in işgaline asla ve asla rıza göstermeyecektir. Kendi namı hesabıma siyasi sorumluluktan bağımsız olarak söylüyorum. Kürt halkının bir evladı olarak asla ve asla böyle bir şeye bizde eyvallah demeyeceğiz. Şüphesiz ki, benim silahım yok. Ama bir elimiz var, çıplak bir elimiz var ve bir yüreğimiz var. Elimizle, dilimizle ve yüreğimizle bu politikaya karşı çıkacağız."



Kürt halkının talebi idari ve siyasi statüdür



Osman Baydemir, Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde PKK’lıların karayoluna döşediği mayını patlaması sonucu 2 askerin şehit olmasına değindi. Baydemir, "Dün Diyarbakır sıkıntılı bir gün yaşadı. Bugün yine sıkıntılı bir gün yaşadı. İki insanın cenazesi bu kentten Türkiye’nin batı yakasına gitti, gidiyor. Bütün bunların sona ermesi gerekiyor. Artık hiç bir sorunumuzu F-16’ların yağdırdığı bombalarla, tankların, topların atmış olduğu bombalarla veya kurşunlarla çözme şansı yoktur diye düşünüyorum. Tek yok müzakeredir. Müzakerenin kurulacağı zeminde Kürt halkının haklı talebi olan idari ve siyasi statüdür. Kürt halkına ve Kürtdistan coğrafyasına idari ve siyasi statü verilmediği müddetçe adalet tesis edilemeyecektir. Benim temennim Türk halkının, Türk devletinin şu anda yürütmüş olduğu politikaya biz Kürtlerden daha fazla dur demesidir" dedi.



Özerk Kürdistan'ın başkentleri Kamışlı, Diyarbakır, Hevler ve Mahabad'dır



Baydemir, bundan sonra aşırı bir merkezi bir yapıyla ülkeyi yönetmenin ortadan kalktığını ileri sürerek, "Ortadoğu’yu yönetmek ortadan kalkmıştır. Benim yüreğimden geçen, bir insan olarak yüreğimden geçen, özerk Kürdistan’ın başşehri Kamışlı’dır. Özerk Kürdistan’ın başşehri Diyarbakır’dır, özerk Kürdistan’ın başşehri Hevler’dir, (Erbil) özerk Kürdistan’ın başşehri Mahabad’dır. Benim yüreğimden geçen Mahabad’dır, ama onlar karar versinler benim yüreğimden Mahabad geçiyor" diye konuştu.



Sınırlar ortadan kalkmalı ortak para birimine geçilmeli



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Ermenistan ve Ürdün sınırlarının ortadan kalkması gerektiğini ileri sürerek, "Gümrük birliğine geçilmelidir. İdari ve siyasi bir ortaklığa geçilmelidir. Ortak para birimine geçilmelidir. Tıpkı Avrupa Birliği’nde olduğu gibi. Kurtuluş bu yoldadır diye düşünüyorum. Kurtuluş kavgada değil, kurtuluş ret ve inkarda değil" dedi.