Baydemir: Türkçe'yi dayak yiye yiye öğrendik

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) modelinin Türkçe'yi ve Kürtçe'yi beraber kullanarak yürütülmesi gerektiğini savundu. Kendisinin 5.5 yaşında okula başladığını anlatan Baydemir, "Türkçe'yi dayak yiye yiye, maşayla tırnaklarımıza vurula vurula öğrendik" dedi.

Okul öncesi eğitim, yaz anaokulları ve anne destek programı uygulayan AÇEV’in Diyarbakır ’da bulunuşunun 10’uncu yılı, Sümerpark Resepsiyon Salonu’nda yapılan törenle kutlandı. Bükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, AÇEV Kurucu Başkanı Ayşen Özyeğin’in de katıldığı tören yaz ana okulu öğrencilerinin gösterisiyle başladı. Törende konuşan Belediye Başkanı Baydemir, eğitimin doğumla başladığını ve kendisine göre en etkili okulun aile ortamı olduğunu belirtirek şunlarısöyledi:

"Ve en etkin öğretmen annenin ta kendisidir. Eğer çocuğun eğitiminden bahsediyorsak, bu iş aile ortamı dikkate alınmadan gerçek manada sağlanamaz. AÇEV, bu iki realiteyi birlikte ele alarak projeler yürütüyor. Bu Türkiye açısından muazzam bir deneyimdir. Elbette ki ben hukukçuyum, eğitim uzmanı değilim, ama bana göre eğitimciler ve eğitimde karar vericiler, yasama organı, özellikle okul öncesi eğitim politikaları oluşturulması safhasında mutlaka bu deneyimden istifade etmelidir diye düşünüyorum."

’Türkçe’yi dayak yiye yiye öğrendik’

Baydemir, kendisinin de 5.5 yaşındayken okula başladığını ancak, okula gittiği ilk gün bilmediği başka bir dille karşılaştığını belirterek şöyle konuştu:

"Başladığım ilk gün okul kapısının önünde ayakkabılarımı çıkarıp içeri girdim. Bir yandan kirli ve çatlamış ayaklarımı saklamaya çalışırken, öte yandan ilk kez duyduğum bir dille benimle konuşan kadın öğretmenimi anlamaya çalışıyordum. O gün ’neden buradayım’ diye kendime çok kızdım. Ve o anlamama süresi en az bir yıl sürdü. Türkçeyi dayak yiye yiye, maşayla tırnaklarımıza vurula vurula öğrendik."

AÇEV’in modelini Türkçe’yi ve Kürtçe’yi beraber kullanarak yürütemez miyiz? diye soran Baydemir, "Kürtçe sürece eklendiğinde Türkçe yok olmaz. Ama biz Türkçe’nin kullanımını Kürtçe’nin yok olması için kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Bu ülke 100 yıldır bundan kaybediyor zaten" dedi. Dünyada adaletsizliğin olduğunu anlatan Belediye Başkanı Osman Baydemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşamış olduğumuz ülke maalesef adil bir ülke değil. Adaletsizlik her yerde var. Gelişmişlik adaletsizliği, gelir dağılımındaki adaletsizlik. Kiminin çocuklarının erişebildiği olanaklara kimisi erişemiyor. Tam da bu noktada AÇEV’ler doğuyor. O adaletsizliği ortadan kaldıran gönüllü kuruluşlar devreye giriyor. Bir kere dokundunuz mu, o dokunmanın izi yaşam boyu devam eder. Yeter ki doğru dokunmasını bilin, o çocuklar yaşamı boyunca o doğru dokunmayı taşıyor. Adaletsizliği ortadan kaldırmak adına bu dokunuşları çoğaltmamız gerekiyor.