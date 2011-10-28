Baydemir törenlere katılmadı!

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 88’nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Diyarbakır’da Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Anıt parktaki törene Vali Mustafa Toprak, 7’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Alaaddin Örsan, Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, kamu kuruluş müdürleri, öğrenciler, askeri erkan katıldı.Tören protokolünde Belediye Başkanı tabelasının boş olması dikkat çekerken, BDP’li Büyükşehir Belediyesi çelengi katılım sağlanmadığı için anıta bırakılamadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk bırakıldı. Törende alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.