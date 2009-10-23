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Politika

Baydemir: Prospektüsler Kürtçe de yazılsın

Baydemir, ''Mezopotamya Tıp Günleri Kongresi'' için tarihi keçi burcunda düzenlenen resepsiyona katıldı.

23 Ekim 2009 03:00

Baydemir, Diyarbakır Tabip Odasınca gerçekleştirilecek ''Mezopotamya Tıp Günleri Kongresi'' için tarihi keçi burcunda düzenlenen resepsiyona katıldı.



Baydemir, resepsiyonda Kürtçe bir konuşma yaptı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu elemanları, Baydemir'in konuşmasının Türkçe metnini basın mensuplarına dağıttı.

Baydemir, dağıttığı metinde domuz gribine değinerek şu ifadelere yer verdi:

''Bu konuda mücadele ederken, halka giderken kullandığımız en önemli araç yine dilimiz oluyor. İlaç firmalarının prospektüs hazırlarken Kürtçeyi de kullanmalarını öneriyorum. Kürtçe prospektüslerin kendi dilinde hastalığını öğrenemeyen yurttaşlarımıza yol gösterici olacağına inanıyorum.''

Resepsiyonda Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Selçuk Mızraklı İngilizce, Tabip Odası Onursal Başkanı Dr. Tarık Ziya Ekinci de Türkçe birer konuşma yaptı.

Mızraklı ise yarın başlayacak kongrede Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Kürtçe sunumların yer alacağını kaydetti.

Resepsiyona, DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy ile Türkiye ve çeşitli ülkelerden çok sayıda davetli katıldı.

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