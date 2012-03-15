Baydemir: Panzere taş atmayın, okula gidin

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, çocukların eylemlerde kullanılmasına tepki gösterdi. Baydemir, ''Çocuğun yeri sokakta eyleme katılmak, panzere taş atmak değildir. Çocuğun yeri okuldur" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yürütülen ''Önlemek Bilmekten Geçer'' adlı Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Eğitimleri Projesi kapsamında sempozyum düzenlendi.
Sempozyumda bir konuşma yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, çocukların eylemlere katılmasını sert bir dille eleştirdi.
Osman Baydemir, ''Çocuğun yeri sokakta eyleme katılmak, panzere taş atmak değildir. Çocuğun yeri okuldur, okul bahçesi, oyun gruplarıdır. Çocuğun elinde taş ve sopa değil, kalem olmalıdır'' dedi.
Sempozyuma Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Oktay Taş ve öteki yetkililer katıldı.