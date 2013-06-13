Baydemir: Padişahlık yetkileri kullanılmaya çalışılıyor

Nuçe TV'nin yayınına katılan Baydemir, İstanbul Taksim Gezi Parkı ile ilgili gelişmeleri anlatırken, Diyarbakır'da Hazine'ye ait bir araziye ağaç dikmek için ilgili bakanlığa başvurmaları gerektiğini, Başbakan onay vermeden bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Baydemir, 'Türkiye'de halen bazı konularda 200-300 yıl önceki Padişahlık yetkileri kullanılıyor' dedi.

Yargılandığı davada aldığı yurt dışı yasağı kalktıktan sonra önce İran sonra Kuzey Irak'a giden Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, 5 yıl aradan sonra Avrupa'ya gitti. Brüksel'de PKK ile aynı çizgide yayın yapan Nuçe TV'nin yayınına katılan Belediye Baydemir, Gezi Parkı, çözüm süreci ve yaptıkları Belediyecilik hizmetleri konusunda açıklamalarda bulundu. Kendisine verilen yurt dışı yasağı nedeniyle 5 yıl sonra ilk kez Avrupa'ya geldiğini söyleyen Baydemir, 2 günden bu yana Brüksel'de olduğunu belirterek, şöyle dedi:

'Burada birçok insanın vatanlarına dönmesi konusunda yasaklar var. Umut ediyorum bu yasaklar kalkar insanlar topraklarına ve memleketlerine döner. Umut ediyorum bu yasaklar da kısa zamanda kalkacaktır.'



Halkın görüşü alınsaydı bu olaylar yaşanmazdı



İstanbul Taksim Gezi Parkı'na ilişkin gelişmeleri değerlendiren Baydemir, Belediye başkanlarının projelerini hayata geçirirken halkın talepleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini aldıktan sonra bunu hayata geçirmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

'Halkın görüşü önceden alınsa İstanbul Gezi Parkı'nda bu olaylar yaşanmazdı. Halk, bu olayda görüşü alınmadığı için buna razı olmadı. Ben 9 yıllık başkanlığım döneminde halkın bütün talep ve isteklerini dinleyerek iş yapmaya çalıştım, işin doğası budur. İstanbul'da yaşanan bu sorun Diyarbakır'da olsaydı, konuşarak ve diyalog ile sorun çözülürdü. Diyarbakır'da projelerimizin yüzde 75'ini halka danışarak, STK'ların görüşlerini alarak hayata geçirdik.'

Belediye Başkanı Osman Baydemir, Gezi Parkı'ndaki olayın artık sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değil Türkiye'nin sorunu haline geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

'Kanunlara göre hareket etsek, bir projeyi hayata geçirirken halka sormak zorunda değilsiniz. Ama, yeni pradigma geliştirerek hizmetleri halk ile birlikte hayata geçiriyoruz. Burada hata bütün plan ve projelerin Ankara'da yapılması ve İstanbul'un bunu hayata geçirmesidir. Biz olaya böyle bakmıyoruz. Demokratik sistem Türkiye'de daha oturmamıştır. Diyarbakır'da bir parça hazine arazisine ağaç dikmek istesek önce ilgili bakana başvurmamız lazım. O da Başbakan'dan izin alması gerekir. 200-300 yıl önce olduğu gibi her şeye Padişahlar ferman verirdi. Türkiye'de halen bazı konularda 200-300 yıl önceki padişahlık yetkileri kullanılıyor. Bazı konularda Ankara'nın bakışı halen öyledir.'

Kürt sorununun çözümü için başlatılan çözüm süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Baydemir, şöyle konuştu:



'Kürtler, kimlik, kültür ve statülerini istiyor. Bu ulusal bir haktır. 3-4 aydır asker, gerilla ve polis yaşamını yitirmiyor bu bizi çok mutlu ediyor. Silahların susması ve PKK'nın çekilmesi sorunun çözüldüğünü göstermiyor. Bundan sonra hükümetin atacağı adımlar önemlidir. Kürt hareketi, üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Artık sıra hükümettedir. Hükümetin atacağı adımlar bundan sonra BDP, DTK tarafından takip ediliyor.'

Bu saatten sonra Kürtler olarak artık uyumayacaklarını ve eskiye göre daha fazla çalışacaklarını söyleyen Baydemir, 'Biz 30 yıldır kirli savaş ile halklar arasında yaratılan travmayı aşmak için Belediyeler olarak çalışmamız lazımdır' dedi.