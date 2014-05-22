Baydemir: Kürtler, taleplerine cevap vermeyecek köşk adayına oy vermek zorunda değil

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında "Kürtler'in derdine derman olmayacaksa, eğer demokrasi derdine derman olmayacaksa, barış derdine derman olmayacaksa hiçbirisine oy vermek zorunda değildir diye düşünüyorum" dedi.

New York, New Jersey, Washington ve San Francisco’yu kapsayan ABD gezisi sırasında Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtladı.

Kendisini Kürtler ya da partisi adına konuşmaya yetkili görmemekle birlikte, cumhurbaşkanı adaylarının Kürt sorununa yaklaşımlarının Kürt seçmenler tarafından göz önünde bulundurulacağına inandığını söyledi.



BDP-HDP iddialı bir aday çıkartacak



Baydemir, BDP ile HDP iki turlu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ortak “iddialı” bir aday çıkarmasını ve bu adayın yarışın en önemli aktörlerinden biri olmasını beklediğini kaydetti.



Kürtler seçimlerin ikinci turunda ne yapacak?



Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir, şunları söyledi:

“Benim inancım o ki, birinci turda bitmeyecektir bu iş. Mutlaka ikinci tura kalacaktır. İkinci turda, bana göre adaylara bakacaktır Kürt siyaseti… Bunların hiçbiri Kürtler'in derdine derman olmayacaksa, eğer demokrasi derdine derman olmayacaksa, barış derdine derman olmayacaksa hiçbirisine oy vermek zorunda değildir diye düşünüyorum.”



'Geçmişimizle yüzleşmemiz gerekiyor'



Diyarbakır Belediye Başkanlığı döneminde 2012’de Surp Grigos Ermeni Kilisesi’ni restore ettiren Osman Baydemir, geçen yüzyılda Diyarbakır’dan ABD’ye göç eden Ermeniler toplumunun üyeleriyle New Jersey’de bir araya geldi.

Kilisenin restorasyonunun önyargıların kırılmasına katkı sunacağını söyleyen Baydemir, “Yeniyi inşa edebilmemiz için, aydınlık bir geleceği inşa edebilmemiz için, geçmişte yaşanan bütün travmalarla yüzleşmemiz gerekiyor. Bu travmalardan bir tanesi de, açıkçası söylüyorum, Ermeniler'in yaşamış olduğu büyük acılardır” diye konuştu.

“1914’te yapılanlardan dolayı 2014 yılının neslini suçlayamayız” diyen Baydemir, “Bugünkü nesil o dönemin vicdansızlığını mahkum ettiğinde, helalleşmek olanaklı hale geliyor” dedi.



'Kürtler'in Türkiye'de yaşama talebi var'



30 Mart yerel seçimlerinde BDP adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak giren Osman Baydemir, AKP adayının ardından ikinci gelerek seçimi kaybetmişti.

Amerika ziyareti boyunca ifade etmeye çalıştığı konulardan birinin Türkiye'de demokrasinin "bir yaşam biçimi haline dönüşmesi" gereği olduğunu belirten Baydemir, "Barışın gerçek manada kalıcılaşması ve sağlamlaşması, Kürt sorununun çözümüne bağlıdır" diye konuştu.

Hükümetle yürütülen barış sürecinin geldiği aşama konusunda umutlu olduğunu söyleyen Baydemir, “bu umudun büyütülmesi” gerektiğini vurguladı. “Bir buçuk yıldır asker, polis, gerilla yaşamını yitirmiyor” diye konuşan Baydemir, Kürtler’in yalnızca kendileri için değil, Türkiye ve Ortadoğu ’nun demokrasisi için çaba sarf eden unsurlar olduğunu savundu.



Özgürlük ve barış eş taleplerdir



Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir barış sürecinde gelinen aşamayı kalıcılaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin devreye girmesi ve Türkiye’deki tüm etnik ve dini farklılıkların anayasal güvence altına alınması gerektiğini söyledi. Baydemir şu ifadelere yer verdi:

“Evet, Kürtler’in özgürlük talebi, statü talebi var. Ama Kürtler'in Türkiye'de yaşayan bütün halklarla birlikte yaşama talebi var. Özgürlük talebiyle, barış talebiyle birlikte yaşam talebi eş taleplerdir, bunlar birbirinden farklı talepler değildir.”