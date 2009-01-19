Baydemir: Hükümet bize yokluğu dayatıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DTP'li Osman Baydemir, hükümetin kendilerine yokluğu ve yoksulluğu dayattığını iddia etti.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DTP'li Osman Baydemir, hükümetin kendilerine yokluğu ve yoksulluğu dayattığını iddia etti. Baydemir, "Son 10 yılda maaşlarda hiçbir aksama olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Ben yorganımı satar yine işçilerime maaşlarını öderim" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek 5 yıllık hizmetleri değerlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, arkadaşları ile birlikte halkın karşısına alınları ak, başları dik çıkmayı başardıklarını söyledi. Baydemir, diğer kentlere ayrılan bütçeyle yapılan hizmetin 10 katını yaptıklarını ileri sürerek, "Hükümetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 21 ile yaptığı teşvik toplamı Bursa kadar etmiyor. Bu hükümet, yoksulluğu, yokluğu bizlere dayatıyor. Allahın izniyle sevgiyle, birlikle, çalışmayla yoksulluğu kaderimiz olmaktan çıkartacağız" dedi.



‘Kentin yüzde 60’ı işsiz’



Baydemir, göreve geldiği ilk günden itibaren kendisini halkın başkanı değil, hizmetkarı olduğunu ifade ederek, "Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Ben hiçbirinizden büyük değilim. Halkımın gerçekliğini bilerek hizmet eden arkadaşlarımız benim başımın tacıdır. Kentin yüzde 60'ı işsiz. Sokaklarda esnaf ve aile ziyaretlerinde yoksulluk bir tokat gibi yüzüme çarpıyor. Bu durum yüreğimi yakıyor" dedi. Baydemir, şöyle konuştu:



"10 yıldan önceki zaman diliminde hiçbir banka, maaşlar düzenli yatırılmadığı için işçilere kredi kartı vermiyordu. Son 10 yılda maaşlarda hiçbir aksama olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Ben yorganımı satar yine işçilerime maaşlarını öderim. Kentin koşulları Belediye başkanlığı yapmak için oldukça ağır. Ben koltuk ve makam için bu görevi yapmıyorum. Sadece halkımın haklı davasına inandığım için bu görevi yapıyorum. Hiç bir birey halkı refaha kavuşmadıkça özgürleşemez."