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Politika

Baydemir hakkında inceleme başlatıldı

Osman Baydemir'in 'Bir gün bu toprakların adını da kabullenecekler' sözleri üzerine inceleme başlatıldı.

08 Ocak 2009 02:00

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DTP'li Osman Baydemir'in "Bu halkın dilini ve kültürünü kabul edenler bir gün bu toprakların adını da kabullenecekler" sözleri üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.


Diyarbakır'da DTP'den 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tek aday olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, önceki gün Bağlar Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda oluşturulan 'Seçim Platformu'nde yaptığı konuşma hakkında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunı.Baydemir,'in, "Bu halkın dilini, kültürünü ve kimliğini kabul etmeyenler, 20 yıldır verilen mücadele sonucu bunu kabul ettiler. Bu mücadele böyle devam ederse yakında bu toprakların da adını kabullenecekler"şeklindeki konuşma metni çözümlenerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Savcılık, konuşma metninde suç unsur bulması halinde Baydemir hakkında, "Ülke bütünlüğünü bozmak ve terör örgütü PKK'nın diliyle konuştuğu" iddiasıyla dava açacak.

‘Kürdistan’da belediyeleri istiyoruz’a soruşturma

Öte yandan aynı toplantıda Kürtçe konuşan Divan Başkanı ve seçim komisyonu üyesi Lütfü Dağ'in yaptığı, "Biz sadece bir iki ili değil, bütün Kürdistan'da belediyeleri istiyoruz" sözleri ile toplantıda çalınan PKK'ya ait "Oramar" ve "Zap Direnişi" adlı şarkılarda inceleme kapsamına alındı.

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