-BAYDEMİR: GEREĞİNİ YAPARIM DİYARBAKIR (A.A) - 04.09.2010 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, ''12 Eylüldeki halk oylamasında Diyarbakır'daki boykot oranının yüzde 51'in altında olması halinde, boykot kampanyasını yürüten BDP'nin ve belediye başkanı olarak kendisinin meşruiyetinin tartışma konusu olacağını'' belirtti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Baydemir'in, beraberinde BDP Diyarbakır İl Başkanı Nijad Yaruk ile Gıda Toptancılar Sitesini ziyaret ettiği bildirildi. Açıklamada, esnafa, referandumda ''boykot'' çağrısında bulunduğu kaydedilen Baydemir'in şu sözlerine yer verildi: ''Bir kere referandumda kim yüzde kaç almış ona bakılmaz. Türkiye genelinde 'evet' ne kadar çıkmış, 'hayır' ne kadar çıkmış, 'boykot' ne kadar çıkmış ona bakılır. Diyarbakır'daki boykot oranı yüzde 51'in altında olursa, boykot kampanyasını sürdüren BDP'nin ve belediye başkanı olarak benim meşruiyetim tartışma konusudur. Protesto kampanyasını yürütüyorum ama sandık başına gitme oranı yüzde 55 olursa o zaman ben kendimi sorgularım. 'Ben bu halkı doğru temsil etmiyorum' derim ve gereğini de yaparım.''