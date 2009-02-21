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Politika

Baydemir Erdoğan’ı karşılamayacak

Diyarbakır Belediye Başkanı Baydemir, bugün miting için kente gelen Başbakan Erdoğan’ı karşılamayacak

21 Şubat 2009 02:00

Diyarbakır Belediye Başkanı Baydemir, bugün miting için kente gelen Başbakan Erdoğan’ı karşılamayacak. DTP lideri Türk, mitingde gerginlik istemediklerini söyledi. 
 
Başbakan Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitingi için bugün Diyarbakır’a gidiyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Diyarbakır’a gelişinde Başbakan Erdoğan’ı karşılamayacağını açıkladı.

Baydemir, “Başbakan şüphesiz ki gelecektir, propgandasını yapacaktır, söyleyeceklerini söyleyecektir. Genel başkan sıfatıyla geldikleri için benim prtokolde yer almama gerek yok diye düşünüyorum. Ama açık ve net söylüyorum: Hem partimizin kapısı, hem belediyemizin kapısı, hem de yüreğimizin kapısı diyalogtan ve istişareden yana olan herkese açıktır” dedi.
 

Seçimlerin demokratik bir yarış içinde geçmesini dileyen DTP lideri Ahmet Türk ise, Başbakanın yapacağı Diyarbakır mitingi için gerginlik istemediklerini söyledi. Türk, “Sayın Başbakan Türkiye’nin her yerine gider. Gitmelidir de, görmelidir de ama gerçekleri görerek, tespit ederek orda bir tavır ortaya koymalıdır. Halka yanıt vermek zorundadır sayın Başbakan” diye konuştu.

Diyalogtan yana olduklarını belirten Türk, Başbakan Erdoğan’ı kendilerini terörize etmekle suçladı: “Bugün sayın Başbakan peşinen aylardan beri Demokratik Toplum Partisi’ni terörize ederek, sınıflayarak, dışlayarak ve çalışmalarını engllemeye çalışarak bir seçim atmosferine bizi sürüklemektedir. Ama bugün bakıyoruz ki sayın Başbakan çok rahat bir şekilde bir ilden bir ile helikopterlerle dolaşırken DTP il il dolaştığında engellerle karşı karşıya kalıyor, yollar kesiliyor, GBT’den geçiriliyor.” 

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