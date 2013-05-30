Baydemir: Bugün Kürtler özgürlüğe yürüyorsa ödenen bedeller sayesindedir

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede "Bugün Kürtler özgürlüğe doğru yürüyorsa ödenen bedeller sayesindedir" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir Baydemir, beraberinde BDP Kürdistan Bölgesel Yönetimi Hewler temsilcileri Cemal Coşkun ve Mehmet Ali Aydın ile birlikte Selahattin kentine geçerek Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Baydemir, beraberindeki Coşkun ve Aydın’ın tanıtırken, Türkiye’de legal siyaset yaptıklarını ve fikir özgürlüğü konusundaki sıkıntılardan dolayı Hewler’e yerleşmek durumunda kaldığını belirtti.

Kendisi hakkında da 3 buçuk yıl boyunca Türkiye dışına çıkış yasağı konulduğunu anımsatan Baydemir, yasağın kalkmasıyla birlikte kendisini daha önce telefonla arayan Mahmurlu bir anneye verdiği sözü yerine getirerek Mahmur Kampı’nı ziyaret ettiğini söyledi. Kampta Irak hükümetinin sorumluluğunun gereğini yerine getirmediğini ifade eden Baydemir, Mahmur’da görevli öğretmenlere Irak hükümetinin maaşları vermediğini anlattı.

Baydemir, Barzani’ye Hero Talabani’yi ziyaret ettiğini ve Cumhurbaşkanı Celal Talabani’ye geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi. Daha sonra Barzan’da Melle Mustafa Barzani’nin mezarı ile Enfal katliamında yaşamını yitirenlerin anıtsal mezarlarını ziyaret ettiğini anlatan Baydemir; Kuzey, Güney, Doğu, Batı ayrımı olmaksızın Şeyh Said’den Seyit Rıza’ya, Gazi Muhammed’den Melle Mustafa Barzani’ye, Mazlum Doğan’dan Sakine Cansız’a kadar özgürlük davasında tüm yaşamını yitirenlerin anısı önünde saygı ile eğildiğini söyledi. Baydemir, “Bugün Kürtler özgürlüğe doğru yürüyorsa ödenen bedeller sayesindedir” dedi.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Öcalan’ın özgürlüğü konusunda yürütülen imza kampanyasının Türkiye’deki Kürtler arasında büyük bir heyecan yarattığını ifade eden Baydemir, Kürtlerin birliği konusundaki konferansın öneminin altını çizdi. “Kürtler arasında birlik ve beraberlik onurlu barış ve özgürlüğün altyapısını oluşturuyor” diyen Baydemir, bu kapsamda Kuzey ile Güney’in yakınlaşmasına vesile olacak kültürel işbirliği, gençler arasındaki spor müsabakaları, festival buluşmalarının önemine dikkat çekti.