Baydemir: Bu toprakların adını da kabullenecekler

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Kürt halkının dilini, kültürünü ve kimliğini kabul etmeyenlerin 20 yıldır verilen mücadele sonucu kabul ettiklerini söyledi. Baydemir, “Bu mücadele böyle devam ederse, yakında bu toprakların da adını kabullenecekler” dedi.



29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde DTP'den yeniden aday adayı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, tek aday adayı olarak, bugün Bağlar Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda oluşturulan ‘Seçim Platformu’nun karşısına çıktı.



Baydemir, Kürtçe yaptığı konuşmada siyasi mesaj verdi. Türkçe konuşmasında ise 5 yılda yaptıkları çalışmaları sinevizyon gösterisi eşliğinde anlattı. Baydemir, Kürtçe konuşmasında, “Bu halkın dilini, kültürünü ve kimliğini kabul etmeyenler, 20 yıldır verilen mücadele sonucu bunu kabul ettiler. Bu mücadele böyle devam ederse, yakında bu toprakların da adını kabullenecekler” dedi.



Türkiye’de geri kalan 21 ilin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yer aldığını söyleyen Baydemir, şöyle konuştu: “Hükümetler, batı illerine fabrika, otabanlar yaparken, Doğu ve Güneydoğu’ya karakol yaptılar, Jandarma gönderdiler. Kimliğimizden, dilimizden, kültürümüzden ve inancımazdan asla vazgeçmeyeceğiz. 80 yılda yapılamayanı bütün engellemelere rağmen 8 yılda yaptık. Biz devletin bize biçtiği yoksulluk kefenini yırtacağız. Kimlik kadar, dilimiz kadar, bizim için ekonomik ve sosyal kalkınma da önemlidir. Sosyal ve ekonomik kalkınmayı da söke söke alacağız. İmar planı konusunda bu kentin 30 yılını planladık.”



Konuşmalardan sonra basına kapalı olarak devam eden toplantıda Baydemir, seçilmesi halinde yeni dönemde yapacağı çalışmaları anlattı.



'Erdoğan barış istemiyor'



DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş ise, Kandil’e bomba yağdırma talimatı veren Başbakan Erdoğan’ın Filistin’de barışı sağlayamayacağını ileri sürerek, “İsrail ne kadar barış ve ateşkesi istiyorsa Başbakan Erdoğan’da o kadar istiyor” diye konuştu.



29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde DTP'den yeniden aday adayı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, tek aday adayı olarak, bugün Bağlar Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda oluşturulan ‘Seçim Platformu’nun karşısına çıktı. Sivil toplum kuruluşları, DTP’nin gençlik, kadın komisyonları, mahalle muhtarları ve mahalle komisyonlarının oluşturduğu seçim platformunun toplantısı, ‘demokrasi şehitleri’ için saygı duruşu ile başladı. Toplantıya DTP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş, DTP Diyarbakır milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Gültan Kışanak da katıldı.



'Bütün Kürdistan’da belediyeleri istiyoruz'



Toplantıda ilk konuşmayı Kürtçe yapan Divan Başkanı ve seçim komisyonu üyesi Lütfü Dağ, 29 Mart seçimlerinin Kürtler için yerel seçimden çok siyasi bir seçim olacağını savundui. Dağ şunları söyledi:



“Bu seçim Kürtler için aynı zamanda bir referandum olacaktır. Biz sadece bir iki ili değil, bütün Kürdistan’da belediyeleri istiyoruz. Kimse Diyarbakır’ı bizden alamaz. Amed (Diyarbakır) Kürt halkının kalbidir. Dün din ile Kürtleri kandırmaya çalışanlar, bugün TRT 6 ile kandırmaya çalışıyorlar. Biz adaylarımızı konfederalizm sisteminde olduğu gibi belirlemeye çalıştık. Sorunlar olabilir, sıkıntılar yaşanmış olabilir ancak önümüzdeki başka seçimlerde bunlar da giderilecektir.”



'Başbakan samimi değil'



DTP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı sert bir dille eleştirerek, Başbakan’ın Filistin’de barış ve ateşkesi sağlayamayacağını ileri sürdü.



Demirtaş şöyle konuştu: “Başbakan, barış konusunda samimi değil. Samimi olsaydı önce kendi ülkesinde barış sağlanması için çaba sarf ederdi. Bu nedenle Başbakan’ı Ortadoğu’da kimse ciddiye almaz. Bir taraftan talimat verip günlerdir Kandil’i bombalayacaksın, diğer yandan Filistin için barış ve ateşkes isteyeceksin. Onun için İsrail, ne kadar barış ve ateşkes istiyorsa Başbakan Erdoğan da o kadar istiyordur. Başbakan, önce barış için kendi ülkesinden işe başlasın. Bu ülkenin topraklarına atılan her bomba olsa olsa AKP’nin sonunu getirecektir. Hava ve kara operasyonları derhal durdurulmalıdır. ‘Ya sev ya terk et’ diyenler 29 Mart’ta sandıkta cevabı alacaklardır.”



Demirtaş, Kürtçe yayın yapan TRT 6’nın yayınları konusuna da değinerek, “TRT 6, Başbakan’ın maskelerinden biridir. Ama bu halk geçmişte yaşananları unutmadı. TRT 6 maskesini taksalar da kirli yüzlerini saklayamazlar. TRT 6 nevruzda yaşanan baskıları ve zulmu yayınlasın, biz de TRT 6’yı izleyelim. Bizim televizyonumuzdur diyelim” dedi.

