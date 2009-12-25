Baydemir: Bu bir çığlıktı, pişman değilim

11 ilde yürütülen operasyonla belediye başkanlarının gözaltına alınmasına en sert tepki Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'den geldi. Baydemir, açıklamasında şahin-güvercin ayrımına küfürle tepki gösterdi.



NTV'ye konuşan Baydemir, küfür nedeniyle pişman olmadığını söyledi.



Baydemir şunları kaydetti: "Her şeyden önce bu bir çığlıktı. Diyarbakır’dan, halkına hizmet etmeye çalışan ve bu ülkede Türk’ün ve Kürt’ün birlikte yaşadığına inanan bir Türkiyeli Kürt’ün çığlığı idi. Bunu duyan bütün yurttaşlara birkaç dakika empati yapmalarını öneriyorum. Asla pişman değilim. Lütfen bu tabirlerimden dolayı halk beni bağışlasın.



Nezaket karşılıklıdır. Bugün AK Partili politikacılar 'yaratık' diyor. Kimi CHP’li, MHP’li 'bunlar alçak' diyor. Eğer üslubu tartışacaksak hep birlikte tartışalım. Bütün eleştirileri göğüslerim ancak hakikaten adil olmamız lazım. Benim kullanmış olduğum tabirden çok daha vahim bir sorun var. Maalesef 17 yıldır pek çok zor günler yaşadım bu kentte. Benim mesai arkadaşlarımın kimisinin kapısı kırılarak zorla içeri giriliyor. Açık açık demokrasi tasfiye ediliyor, buna da açılım deniyor.



GÖZALTILAR BİR PROVOKASYON



Sözün hükmü ve sözün yarası başka sözlerle telafi edilebilir. Ama silahın yarası kolay kolay telafi olmuyor. Biz dün bu operasyondan 24 saat önce BDP’ye geçtik ve demokratik siyasette ısrar edeceğimizi belirttik. Bu gözaltılar bir provokasyondur. Biz sözüm ona şahinleri alıyoruz diyorlar. Buna ne demek lazım en iyi deyimle 'hadi oradan' demek lazım. Bu politika sürerse, yarın devlet aklı istese bile elini uzatınca eli tutulacak insan kalmayacak.

