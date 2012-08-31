'Türk annelerinin de 'gerilla evladımızdır' demesi gerekiyor'

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir terörün kısa sürede bitebilmesi için 'Türk annelerin'Gerilla evladımızdır' demesi gerektiğini' söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ne asker, ne polis ne de PKK ’lıların ölmesini istemediklerini belirterek, "Bunun için Türk annelerin desteğine ihtiyacımız var. Kürt annesi ’Asker ve polis de bizim evladımız’ diyor, Türk anneleri de ’Gerilla evladımızdır’ derse bu savaşı kısa sürede bitirebiliriz" dedi.

Diyarbakır ’da yarın yapılacak olan miting hakkında, yerel Gün Radyo’da Kürtçe konuşan Belediye Başkanı Osman Baydemir, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendilerinin ne asker ne polis ne de gerillanın ölmesini istemediklerini ve onlara cenaze töreni düzenlemek istemediklerini söyleyen Baydemir şöyle konuştu:

"Artık bölgeden batıya cenazeler gitmesin, bu bölgeye de cenazeler gelmesin. Herkesin evlerine ailelerinin yanına dönmesini istiyoruz. Biz insanların canını yakan bu ateşi söndürelim. Bunun için Türk annelerinin de desteğine ihtiyacımız vardır. Uludere Gülyazı’da nasıl devrilen araçtaki askerlere anneler müdahale edip çocukları gibi baktılarsa, Türk annelerinin de akan kanı durması için destek vermesi lazım. Kürt annesi ’Asker ve polis de bizim evladımız’ diyor, Türk anneleri de, ’Gerilla evladımızdır’ derse, bu savaşı daha rahat ve kısa sürede bitirebiliriz. Bu savaşta daha çok fakirlerin çocukları ölüyor."