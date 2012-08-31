PKK, Van'da yük trenine ve askeri araçlara saldırdı: 6 asker yaralı

PKK’lıların önce yük trenini, ardından da olay yerine gelen güvenlik güçlerini hedef alan çifte bombalı saldırısında 6 asker yaralandı.

PKK'lıların bombalı tuzağı, İran sınırındaki Van’ın Saray İlçesi’ne bağlı Keçikayası ile Çaybağı köyleri arasında saat 14.30’da meydana geldi. PKK’lılar Van’dan 2’si makinist 4 personelle Kapıköy Sınır Kapısı’na giden yük treninin geçişi sırasında, demiryoluna yerleştirdikleri bombayı patlattı. Patlamayla birlikte raydan çıkan 4 vagon hasar görürken, personel saldırıyı yaralanmadan atlattı.

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Askeri araçların gelişi sırasında, ilk patlamanın olduğu yere 500 metre uzaklıktaki hemzemin geçitte, PKK'lılarca yerleştirilen bir bomba daha uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada zırhlı araçtaki 6 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Çaybağı Jandarma Karakolu’na, oradan da helikopterlerle ağır yaralı olan 1 asker Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğer 5 yaralı asker ise Van Asker Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.