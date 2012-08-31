T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK, Van'da yük trenine ve askeri araçlara saldırdı: 6 asker yaralı

PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı

31 Ağustos 2012 22:20

PKK’lıların önce yük trenini, ardından da olay yerine gelen güvenlik güçlerini hedef alan çifte bombalı saldırısında 6 asker yaralandı.

PKK'lıların bombalı tuzağı, İran sınırındaki Van’ın Saray İlçesi’ne bağlı Keçikayası ile Çaybağı köyleri arasında saat 14.30’da meydana geldi. PKK’lılar Van’dan 2’si makinist 4 personelle Kapıköy Sınır Kapısı’na giden yük treninin geçişi sırasında, demiryoluna yerleştirdikleri bombayı patlattı. Patlamayla birlikte raydan çıkan 4 vagon hasar görürken, personel saldırıyı yaralanmadan atlattı.
 
Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Askeri araçların gelişi sırasında, ilk patlamanın olduğu yere 500 metre uzaklıktaki hemzemin geçitte, PKK'lılarca yerleştirilen bir bomba daha uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada zırhlı araçtaki 6 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Çaybağı Jandarma Karakolu’na, oradan da helikopterlerle ağır yaralı olan 1 asker Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğer 5 yaralı asker ise Van Asker Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
 

ETİKETLER

pkkvansaldırıaskeryaralıtren

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24