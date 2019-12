-BAYBURT'UN ''SİNEMA ÖZLEMİ'' SONA ERDİ BAYBURT (A.A) - 20.04.2011 - Türkiye'de sinema bulunmayan 5 il arasındaki Bayburt'ta sinema salonu açıldı. Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Destek Programı çerçevesinde, Bayburt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen ''Bayburt'un 5. Sanatla 1. Buluşması'' projesi kapsamında oluşturulan sinema salonu, düzenlenen törenle açıldı. Törene Vali Kerem Al, Ak Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ile protokol üyeleri ve sinema severler katıldı. Açılış kurdelesini Vali Al ile milletvekili Battal'ın kestiği sinema salonunda, ''Çınar Ağacı'' isimli filmin gösterimi yapıldı. Bayburt Valisi Al, törendeki konuşmasında, yaklaşık 30 yıldır kentte sinema bulunmadığını belirterek, ''Kültür ve sanat etkinlikleri açısından kısıtlı yapıya sahip ilimizde daha önceki yıllarda 3 sinema salonu, bir de açık hava sineması bulunmaktaydı. Bunların yaygın izleyicisi vardı. Ancak televizyon kanallarının artması ve kalitesiz filmlerin çoğalmasıyla birlikte sinemaya ilgi azaldı, sinema salonları birer birer kapandı'' dedi. Son yıllarda kaliteli yapımlarla birlikte sinemaların seyircisi ile tekrar buluşmasının sağlandığını vurgulayan Al, ''Türkiye'de sinema salonu bulunmayan 5 ilden biri olan ilimizin, yöreye yakışır, her kesimin ve her yaş grubunun ihtiyacını hissettiği sinemaya yıllar sonra da olsa kavuşması nedeniyle çok mutluyum'' diye konuştu. Proje koordinatörü Adnan Okumuş ise sinemanın diğer sanat dallarına göre daha fazla izleyici bulabilen ve geniş kitlelere ulaşabilen bir sanat dalı olduğuna dikkati çekerek, ''Sinema, ortaya çıkmasından bu yana izleyiciyi düş dünyasının ötesine taşımaktadır. Bu nedenle sinema en önemli sanat dallarından biridir. Projenin tasarlanmasından hayata geçirilmesine kadar bütün süreçte yakın ilgisini esirgemeyen ve her türlü desteği veren projemizin fikir babası Valimiz Kerem Al'a ve diğer ilgililere teşekkür ederiz'' dedi.