Bayburt'ta yağmur altında şampiyonluk coşkusu

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA)

Galatasaray\'ın Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Göztepe\'yi deplasmanda mağlup ederek şampiyon olması, Bayburt\'ta etkili olan yağmura rağmen coşkuyla kutlandı.

Maçın bitmesinin ardından Cumhuriyet Caddesi ve Kule Meydanı\'nda ellerinde sarı- kırmızılı bayraklarla toplanan taraftarlar, meşalelerle kutlama yaptı. Takımlarına tezahüratlarda bulunarak konfeti yakıp slogan atan taraftarlar, uzun süre sevinç gösterisi yaptı. Galatasaray taraftarları, etkili olan yağmur altında araçlarıyla konvoylar oluşturup şehir turu atarak şampiyonluğu kutladı.

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- Kutlamalardan detaylar

- Taraftarlardan detaylar

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