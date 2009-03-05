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Yaşam

Bayburt'ta su kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Bayburt'un merkeze bağlı Sakızlı Köyü'nde, iki aile arasında su nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

05 Mart 2009 02:00

Bayburt'un merkeze bağlı Sakızlı Köyü'nde, iki aile arasında su nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Olay, Sakızlı Köyü'nde bugün öğle saatlerinde yaşandı. İddialara göre Okumuş ve Demir aileleri arasında sulama suyu yüzünden çıkan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada, bıçakla ağır yaralanan 35 yaşındaki Bünyami Okumuş kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 22 yaşındaki Rıdvan Demir ve 20 yaşındaki kardeşi Selahattin Demir ile Güner, Eren ve Erdi Okumuş da tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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