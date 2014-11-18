Emniyet müdürü cinayet kurbanı mı?

Bayburt’ta kaldığı apart otelde 14 Kasım’da çırılçıplak halde ölü bulunan Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci’nin vücudundaki bıçak yaralarına rağmen olay yerinde kesici alet bulunamayınca cinayet ihtimali ağırlık kazandı.

Bayburt Polis Okulu’nda görevli 3’üncü sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci’nin (42) ölümünün üzerindeki sır perdesi aralanamadı.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, Evci, Bayburt’ta kaldığı bir apart otelin odasında 14 Kasım’da ölü bulunmuş, intihar etmiş olabileceği konuşulmuştu. Ancak ön rapordaki bulgular cinayet ihtimalini artırdı:

- Evci, kaldığı odada; yerde yatar pozisyonda çırılçıplak halde bulundu.

- Sağ ve sol bileklerinde kesici aletle yaralar oluşmuş. Karın bölgesinin yine kesici aletlerle deşilmiş olduğu görüldü.

- Detaylı incelemede vücudunun başka bölgelerinde darp veya kesici bir olgunun bulunmadığı görüldü.

Olay yeri incelemesi ve otopsinin ardından Evci’nin cenazesi toprağa verilmişti.

Polis; cinayet şüphesi üzerine apart görevlileri, Evci’nin mesai arkadaşları ile görüştüğü kişilerin ifadelerine başvurdu. Evci’nin telefon kayıtlarını da inceleyen polis, son görüştüğü kişilerin listesini çıkardı.

Akademiden teknisyenle geç saate kadar sohbet

Evci’nin ölü bulunduğu gece otelde polis okulunda teknisyen olarak görevli biriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar sohbet ettiği belirlendi. Evci’yle aynı servisi kullananlar ve ölü bulunduğu gün işe gelmeyenler araştırılıyor.

Otelde gürültü duyulmuş

Apart otelde o gece kalanların da ifadesine başvuran polis, Evci ile aynı katta kalanların, “Gece gürültü duyduk” ifadesini de araştırıyor. Evci’nin içine kapanık, çevresiyle iletişimi zayıf biri olduğu, şeker hastalığı nedeniyle insülin kullandığı belirlendi.