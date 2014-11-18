T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Emniyet müdürü cinayet kurbanı mı?

Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci'nin öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada polis cinayet şüphesi üzerinde duruyor

18 Kasım 2014 09:42

Bayburt’ta kaldığı apart otelde 14 Kasım’da çırılçıplak halde ölü bulunan Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci’nin vücudundaki bıçak yaralarına rağmen olay yerinde kesici alet bulunamayınca cinayet ihtimali ağırlık kazandı.

Bayburt Polis Okulu’nda görevli 3’üncü sınıf Emniyet Müdürü Ömer Lütfi Evci’nin (42) ölümünün üzerindeki sır perdesi aralanamadı.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, Evci, Bayburt’ta kaldığı bir apart otelin odasında 14 Kasım’da ölü bulunmuş, intihar etmiş olabileceği konuşulmuştu. Ancak ön rapordaki bulgular cinayet ihtimalini artırdı:

- Evci, kaldığı odada; yerde yatar pozisyonda çırılçıplak halde bulundu.

- Sağ ve sol bileklerinde kesici aletle yaralar oluşmuş. Karın bölgesinin yine kesici aletlerle deşilmiş olduğu görüldü.

- Detaylı incelemede vücudunun başka bölgelerinde darp veya kesici bir olgunun bulunmadığı görüldü.

Olay yeri incelemesi ve otopsinin ardından Evci’nin cenazesi toprağa verilmişti.

Polis; cinayet şüphesi üzerine apart görevlileri, Evci’nin mesai arkadaşları ile görüştüğü kişilerin ifadelerine başvurdu. Evci’nin telefon kayıtlarını da inceleyen polis, son görüştüğü kişilerin listesini çıkardı.

 

Akademiden teknisyenle geç saate kadar sohbet

 

Evci’nin ölü bulunduğu gece otelde polis okulunda teknisyen olarak görevli biriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar sohbet ettiği belirlendi. Evci’yle aynı servisi kullananlar ve ölü bulunduğu gün işe gelmeyenler araştırılıyor.

 

Otelde gürültü duyulmuş

 

Apart otelde o gece kalanların da ifadesine başvuran polis, Evci ile aynı katta kalanların, “Gece gürültü duyduk” ifadesini de araştırıyor. Evci’nin içine kapanık, çevresiyle iletişimi zayıf biri olduğu, şeker hastalığı nedeniyle insülin kullandığı belirlendi.

ETİKETLER

ömer lütfi evcibayburtcinayetintiharsoruşturmapolisemniyet müdürü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24