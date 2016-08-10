Bayburt'ta Kürt öğrencilere saldırıda aracı yakılan şoför: Satır, pala ve taşla saldırdılar, aracımızı ateşe verdiler!

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu sınavları için Bayburt’a giden öğrencilere ‘PKK propagandası’ yaptıkları iddiasıyla saldırılmış ve öğrencilerin aracı ateşe verilmişti. Bayburt Valisi'nin 'halkın tepkisi' olarak yorumladığı olayda aracı yakılan Serhat Ataman, “Bir öğrenci Kürtçe konuşunca Trabzonlu bir öğrencinin sözlü saldırısına maruz kaldı. ‘PKK bayrağı asıldı’ denerek halk yurdun önünde toplandı. Satır, pala, sopa ve taşlarla kaldığımız yurda saldırdılar. Ben böyle vahşet görmedim” dedi.

Serhat Ataman o gece yaşananlara ilişkin DİHA’ya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Öğrenci Kürtçe konuştuğu için...”

"20 öğrenciyi geçtiğimiz Salı günü Bayburt’a sınav için götürdüm ve bir yurtta kalıyorlardı. Cumartesi akşamı Mardinli bir genç Kürtçe konuştuğu için Trabzonlu bir genç tarafından sözlü saldırıya maruz kaldı. O akşam yurt müdürü de siz 'kardeşsiniz' diyerek öğrencileri barıştırdı ve olay kapandı. Pazar gecesi Trabzonlu genç şehirdeki akşam mitingine gidip, o yurtta Kürt gençlerinin 'PKK bayrağı astığını ve yurtta terörist olduğu' şeklinde spekülasyonlar yaratarak milleti galeyana getirip yurdun önüne topladı" diyerek yaşananları aktardı.

"Böyle vahşet görmedim"

"Ben hayatımda böyle vahşet görmedim. Sadece öğrenciler Kürt olduğu için saldırı gelişti. Satır, pala, sopa ve taşlarla kaldığımız yurda saldırdılar. Polis başta dağıtsaydı belki de aracımı da yakmazlardı"

“Nasıl gidiyorsanız gidin”

"Aracımızı yaktıkları için polisten bizi şehir dışına çıkarmaları için araç istedik ama polis 'nasıl gidiyorsanız gidin. İster araç tutup gidin ister ikişer guruplar halinde otogara gidip gidin' dedi. İkinci bir saldırıya uğramamak için araç kiralayıp toplu şekilde şehir dışına çıktık."

“Hem işsiz hem borçlu kaldım”

"Arabayı bankadan kredi çekerek almıştım, bankaya borcumun yarısını dahi veremedim. Üzerinde Iğdır turizm yazdığı için aracımı yaktılar. Ben böyle cahillik ve vahşet görmedim. Şimdi hem borçlu hem de işsiz kaldım.”

Bayburt Üniversitesi'nde "PKK sempatizanı" olduğu iddia edilen öğrencileri taşıyan araç yakıldı