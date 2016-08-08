Bayburt Üniversitesi'nde "PKK sempatizanı" olduğu iddia edilen öğrencileri taşıyan araç yakıldı

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu sınavları için Bayburt’a gelen bir grubun PKK propagandası yaptıkları iddiası üzerine gerginlik yaşandı. Doğu ve Güneydoğu'dan sınav için geldikleri ve mahalledeki öğrenci yurdunda kaldıkları belirtilen öğrenciler, iddialara göre PKK propagandası yaparak geldikleri araca ve çevreye 'PKK simgeleri' astı. "PKK propagandası yapılıyor" iddiasıyla başlayan gerginlik PKK sempatizanı olduğu ilerisi sürülen öğrencileri kente getiren aracın ateşe verilmesine kadar büyüdü.

Bu grup ile yurtta kalan diğer öğrenciler arasında başlayan gerginlik giderek büyüdü. Yurt binası dışında toplanan bir grup da PKK sempatizanı olduğu öne sürülen öğrencilere tepki gösterdi. Öğrencileri kente getirdiği öne sürülen yakında park edilen bir aracın ateşe verilmesi üzerine güvenlik kuvvetleri gruba biber gazı ile müdahale etti. Yanan araç da itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, polisin havaya ateş açıp biber gazı sıkarak müdahale ettiği olaylarda, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlı, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, AKP İl Başkanı Hakan Kobal, MHP İl Başkanı Bekir Kasap vatandaşlara sükunet çağrısında bulundu. Polis hoparlöründen vatandaşlara seslenen Vali Ustaoğlu, suçluların gereken cezayı alacaklarını belirterek vatandaşlardan sakin olmalarını ve dağılmalarını istedi.



Kısa süre içerisinde çok sayıda vatandaşın biriktiği yurt çevresinde asker ve polis yoğun önlem alırken, protokol üyelerinin vatandaşları dağıtmak için gece boyunca uğraşlarını sürdürdü. Yaşanan olaylarda vatandaşların ateşe verdiği öğrencileri taşıyan minibüs de itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken olaylar gece geç saatlere kadar devam etti.

Gelen Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya 'halkın tepkisi' yorumunda bulundu.