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Yaşam

Bayburt'ta kömür reklamına ‘Tayyib’ sansürü

Bayburt'ta Tayyib Kömürü Bayii'nin afişlerindeki, iki türdeki kömürü tarif eden ‘Ceviz Tayyib’ ve ‘Portakal Tayyib’ ifadeleri tepki görünce afişler kaldırıld&

26 Kasım 2008 02:00

Bayburt'ta Tayyib Kömürü Bayii'nin afişlerinde, iki türdeki kömürü tarif eden, ‘Ceviz Tayyib’ ve ‘Portakal Tayyib’ ifadelerinin yer alması bazı kişilerin tepkisini çekince sansür uygulandı. Afişlerdeki ‘Tayyib’ kelimesinin üzeri, yanlış anlaşılmalara neden olduğu gerekçesiyle siyah bantla kapatıldı. Afişler bir gün sonra da kaldırıldı.

Bayburt’ta Tayyib Kömür Şirketi'nin de bayiliğini yapan Öznayır Limited Şirketi, bir süre önce Bayburt Tanıtım Şirketi'nce kiralanan reklam panolarına, kömürde indirim kampanyasıyla ilgili afişler astı. Ancak, ceviz ve portakal büyüklüğündeki kömür çeşitlerini ve yeni kampanya fiyatlarını tanıtan afişteki, ‘Ceviz Tayyib’ ve ‘Portakal Tayyib’ ifadeleri, bazı kişilerin tepkisini çekti. Reklam şirketi de bunun üzerine afişlerin üzerindeki, ‘Tayyib’ kelimesini siyah bantla kapattı. Afişler, anlaşma süresi bitmeden de kaldırıldı.

Kendisinden habersiz olarak afişlerinin bantlandığını belirten Öznayır Limited Şirketi yetkilisi Ali Osman Doracan, “Reklamların üzerlerinin karalanmaması lazım. Bu yazıları kapatanlar kasıtlı olarak yaptı. Yazının üstünün niye karartıldığını anlamış değilim. Verdiğim reklam bir hafta panolarda kalacaktı. Ama 4'üncü günde kaldırıldı. Nedenini anlayamadım” dedi.
Bayburt Belediyesi’nden ihale ile aldığı panoları kiralayan Bayburt Tanıtım Şirketi’nin yetkilisi Fatih Yolcu ise, “Bilindiği gibi Tayyib Kömürleri adında bir marka var. Bu markanın da piyasaya sürdüğü portakal ve ceviz kömür türleri bulunuyor. Afişlerde Portakal Tayyib ve Ceviz Tayyib yazıları vardı. Biz bunları olduğu gibi reklam panolarına koyduk. Ama çevreden gelen tepkiler üzerine şirket müdürümüz bizden habersiz Tayyib yazılarının üstüne siyah bant çekmek zorunda kalmış. Ayrıca reklamda anlatım bozukluğu dikkatini çekmiş ve afişleri kaldırtmış” diye konuştu.

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