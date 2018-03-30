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Bayburt'ta 8 cana mal olan 'ölüm çukuru' ile ilgili soruşturma (2)

İNŞAAT FİRMASI ÇALIŞANI 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Bayburt’ta 5’i İranlı, 3’ü Türk 8 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili ihmal iddiaları üzerine yol inşaatı firması çalışanı 2 kişi gözaltına alındı

30 Mart 2018 15:47

İNŞAAT FİRMASI ÇALIŞANI 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bayburt’ta 5’i İranlı, 3’ü Türk 8 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili ihmal iddiaları üzerine yol inşaatı firması çalışanı 2 kişi gözaltına alındı. 
Bu arada Bayburt Valiliği, 8 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada ölen ve yaralanan İran uyrukluların kimliklerine yer verildi. Kazada, İran plakalı otomobili kullanan sürücü Alireza Bağhizadeh (39) ile Elaheh Shakerinasab (38), Kazem Poormehdi (37), Farideh Molavifard (38) ve Adriina Bağhizadeh\'in (2) hayatlarını kaybettiği belirtildi. 

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